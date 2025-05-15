В Стамбул прилетел правительственный борт из России: чего ждать от переговоров и будут ли на них Путин и Трамп

В Турции 15 мая запланированы двухсторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь будет идти в первую очередь о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

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Спустя несколько часов после того, как диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной, в Стамбул прибыл самолет Ил-62М Специального летного отряда "Россия". OBOZ.UA выяснял, чего ждать от переговоров и будут ли на них российский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп.

Переговоры вместо реального прекращения огня

В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский совместно с международными партнерами озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая, и потребовал от России прекратить убийства. Тем не менее, главарь Кремля в очередной раз отверг предложение о прекращении огня и выдвинул встречные требования – прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Украинский президент констатировал, что Путин фактически отказался прекращать огонь, но добавил, что Киев готов встретиться с россиянами в Турции, чтобы попытаться положить конец кровопролитию. При этом Зеленский потребовал личной встречи с Путиным, заявив, что кроме главаря Кремля в РФ никто и ничего не решает.

В течение нескольких дней Кремль не озвучивал состав делегации, таким образом делая из обычного дипломатического процесса интригу. Однако уже поздно вечером 14 мая Путин объявил состав российской делегации.

Путин не стал лично ехать на переговоры с Украиной

По данным сервиса Flightradar24, рано утром 15 мая в Турцию прибыл правительственный российский самолет Ил-62М. Борт с регистрационным номером RA-86559 вылетел с аэродрома "Чкаловский" в Московской области и приземлился в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Гражданские рейсы из этого аэропорта перевели в новый аэропорт Стамбула после его открытия в 2018 году, сейчас аэропорт Ататюрка, находящийся в городской черте неподалеку от исторического центра города, обслуживает военную и правительственную авиацию.

В делегацию государства-агрессора на переговорах в Турции вошли:

– Владимир Мединский – помощник Путина (он возглавит делегацию);

– Михаил Галузин – заместитель главы МИД РФ;

– Игорь Костюков – начальник главного управления Генштаба вооруженных сил РФ;

– Александр Фомин – заместитель министра обороны РФ.

Украинская власть пока не обнародовала информацию о составе делегации на переговорах с россиянами. В то же время, по предварительным данным, в в составе украинской делегации будут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, советник президента Игорь Жовква и глава МИД Андрей Сибига.

Потенциальная встреча Путина и Трампа

Стоит отметить, что эти дни американский президент Трамп находится с официальным визитом в странах Ближнего Востока. Накануне он намекнул, что может прилететь в Турцию, чтобы принять участие в переговорах о завершении войны в Украине.

Однако вскоре после того, как Путин обнародовал состав российской делегации, тем самым дав понять, что сам не намерен ехать в Турцию, в сети появилась информация, что Трамп также не приедет на переговоры. По словам американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Трамп не планирует ехать в Турцию на этой неделе, чтобы присоединиться к переговорам о прекращении огня между РФ и Украиной. Журналисты CNN писали, что это решение "закрывает дверь многодневным предположениям о том, что он может присоединиться к президенту России Владимиру Путину за столом переговоров".

Ожидания Украины от переговоров

Президент Украины Зеленский в вечернем обращении 14 мая заявил, что любые усилия в пользу мира и дипломатии приближают конец боевых действий. Вместе с тем он констатировал, что о российский диктатор Путин и дальше обстреливает страну, вместо того чтобы согласиться на прямой диалог. Глава государства также заявил, что отказ Путина прилететь в Стамбул будет для диктатора "полным поражением".

Также Зеленский говорил, что российско-украинские переговоры не могут быть просто символическими. Глава государства подчеркнул, что важно понять цель встречи и выйти из нее с политической победой. Зеленский отметил, что речь может идти, например, о прекращении огня или обмене пленными по принципу "все на всех".

Кремль продолжает мечтать о капитуляции Украины

В своем обращении в ночь на 11 мая диктатор РФ Путин заявил, что переговоры с Украиной 15 мая должны быть основаны на Стамбульских соглашениях начала 2022 года, которые фактически включали требования о полной капитуляции Украины. В частности, Кремль хочет, чтобы Украина значительно сократила свой военный потенциал и внесла поправки в конституцию, добавив положение о нейтралитете. Также россияне продолжают повторять нарратив о том, что необходимо искоренить "первопричины конфликта".

По информации аналитиков Института изучения войны, в переводе с кремлевского требования Путина означают как минимум намек на отстранение от власти нынешнего украинского правительства, президента и юридический отказ от вступления в НАТО. Также аналитики уверены, что Кремль по-прежнему будет требовать контроль над Крымом и четырьмя украинскими областями, причем не по линии боевого столкновения, а в их административных границах. В совокупности заявления России отражают давние усилия Кремля по достижению своих довоенных требований, которые призывают НАТО отказаться от политики открытых дверей и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве.

Таким образом несмотря на заявления о якобы готовности к прекращению войны и наличия желания найти точки соприкосновения, Россия считает, что единственный путь к миру – это выполнение всех требований Путина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вечером 14 мая встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Турции. Они подробно обсудили логику дальнейших шагов, каждая из сторон поделились своими подходами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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