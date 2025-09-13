'Это не ошибка': Польша в ООН заявила, что вторжение российских дронов было преднамеренным

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши было преднамеренным, а не ошибкой со стороны РФ. Это стало беспрецедентным нарушением территориальной целостности государства, отмечают в Варшаве.

Видео дня

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий. Он отметил, что Польша впервые в истории созвала экстренное заседание Совбеза, чтобы заявить, что Россия сознательно нарушила польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября. Его цитирует "Укринформ".

"Мы знаем, я повторяю – мы знаем, что это не была ошибка", – сказал Босацкий, добавив, что польские военные вместе с союзными силами Нидерландов, Германии и Италии действовали "спокойно, профессионально и решительно", уничтожив дроны.

Он раскритиковал выступление постпреда России при ООН Василия Небензи, который пытался отрицать ответственность Москвы за этот инцидент.

"Один-два раза – это может быть совпадение или неисправность. Но не 19 раз, 19 вторжений в течение семи часов", – отметил представитель Польши, назвав выступление российского представителя "откровенной ложью".

Ранее заместитель государственного секретаря Министерства науки и высшего образования Польши Анджей Шептицкий отметил, что дроновую атаку на территорию Польши, которую осуществила страна-агрессор Россия в ночь на 10 сентября, уже нельзя считать случайностью. Это настоящее российское вторжение, заявил он.

Атака российских дронов на Польшу

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь с 9 на 10 сентября часть российских дронов залетела на территорию Польши. В стране закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

На территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси. Для того, чтобы дроны преодолели такое расстояние, россияне оснастили их дополнительными топливными баками.

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Также в стране был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Известно, что обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в Польше. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Всего были обнаружены обломки 16 российских беспилотников и фрагменты ракеты. В СМИ опубликовали карту локаций, где находили части российских дронов в Польше.

В НАТО предположили, что по меньшей мере пять дронов во время российской массированной атаки были направлены на логистический центр в Жешуве, один из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия в Украину. Их сбивали истребители F-35 армии Нидерландов.

Как отреагировали в мире

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вторжение дронов в Польшу является очень дерзким поступком со стороны России, и провокации, очевидно, будут продолжаться. НАТО проводит консультации по четвертой статье Альянса и готово обеспечить сдерживание агрессивных действий Москвы.

Североатлантический альянс также объявил о запуске инициативы "Восточная стража" для усиления обороны восточного фланга Европы. Среди прочего инициатива предусматривает усиление защиты воздуха путем развертывания дополнительных систем ПВО и истребителей НАТО.

Во время анонса этой инициативы Рютте заявил, что Североатлантический альянс все еще "анализирует" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО соглашаются, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

Почти полсотни государств выступили с совместным заявлением относительно грубого нарушения международного права со стороны России. Инцидент с проникновением дронов в воздушное пространство Польши заставил Варшаву впервые в истории официально потребовать созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!