'Это не случайно': чиновник Минобразования Польши назвал атаку российских дронов на его страну вторжением. Видео

Дроновую атаку на территорию Польши, которую осуществила страна-агрессор Россия в ночь на 10 сентября уже нельзя считать случайностью. Это настоящее российское вторжение.

Видео дня

Такое заявление сделал заместитель государственного секретаря Министерства науки и высшего образования Польши Анджей Шептицкий на одном из официальных мероприятий Киева. Он отметил, что для Польши это новая ситуация.

Шептицкий напомнил, что Россия далеко не впервые нарушила воздушное пространство его страны. До этого были и другие случаи, когда дроны РФ залетали на территорию Польши. Однако, пока это происходило "раз в три месяца", то еще можно было рассуждать, была ли это простая случайность или провокация России.

Но теперь это уже был не одинокий беспилотник. В воздушное пространство Польши вторглось 19 российских дронов.

"Теперь мы уже знаем, что это не случайно, это просто российское вторжение", – подчеркнул Шептицкий.

Он также отметил, что в Польше следят за тем, как украинские защитники отражают атаки российских оккупантов.

"И если будет такая угроза, то я уверен, что мы также будем пользоваться украинским опытом", – сказал Анджей Шептицкий.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

СМИ писали, что, вероятно, 23 российских дронов были обнаружены во время нарушения польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября. К их сбиванию привлекались преимущественно нидерландские F-35.

Впоследствии польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

В результате инцидента обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Повреждена кровля дома и автомобиль.

Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Статья 4 предусматривает возможность любого государства-члена инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

