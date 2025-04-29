'Это начало прямых переговоров с Украиной': Лавров попытался оправдать трехдневное перемирие Путина, которое раскритиковали в мире

В Кремле заявили, что предложенное "перемирие" 8–10 мая может стать началом прямых переговоров с Киевом. Мол, если Украина будет его придерживаться, то Россия сядет за стол переговоров без предварительных условий.

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Идею диктатора Владимира Путина попытался оправдать министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров. В комментарии росСМИ он связал предложение временно прекратить огонь с "дипломатией".

"Наше предложение по майскому перемирию – это начало прямых переговоров без предварительных условий. Принятие перемирия можно считать единственным условием", – заявил глава МИД РФ.

Напомним, что Путин анонсировал так называемое перемирие 28 апреля. Оно должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

"Перемирие" Путина раскритиковали даже в Соединенных Штатах Америки. Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог назвал идею "абсурдом", а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркивала, что американский президент пытается достичь долгосрочного прекращение огня.

Президент Владимир Зеленский назвал предложение россиян манипуляцией, указав на необходимость 30-дневного "режима тишины".

Как ранее писал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что "трехдневное перемирие" в честь советского и российского военного праздника 9 мая – это еще одна попытка Кремля держать легитимные переговоры в заложниках, чтобы обеспечить дополнительные уступки от Киева и Вашингтона.

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