В ISW объяснили, что стоит за заявлением Путина о 'перемирии' на 9 мая и чего добивается Кремль

Российский диктатор Владимир Путин продолжает отказываться от любого прекращения огня против Украины, кроме условий, способствующих его военным усилиям. Так что объявленное им очередное одностороннее "перемирие" – на этот раз в честь советского и российского военного праздника 9 мая – это еще одна попытка Кремля держать легитимные переговоры в заложниках, чтобы обеспечить дополнительные уступки от Киева и Вашингтона.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Отмечается, что международный военный преступник, якобы демонстрируя желание завершить войну, продолжает отклонять американо-украинское предложение о 30-дневном общем прекращении огня от марта 2025 года и использует односторонние соглашения для достижения информационных и боевых преимуществ.

Так, 28 апреля Кремль заявил, мол, Путин объявил прекращение огня в честь так называемого дня победы 9 мая, когда Россия отмечает вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны (уменьшая одновременно роль некоторых других государств). Речь идет о периоде "тишины" с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Кремль заявил, что российские войска будут реагировать на любые "нарушения режима прекращения огня Украиной". Также утверждал, что такое прекращение боевых действий демонстрирует якобы готовность РФ к мирным переговорам без предварительных условий устранения "коренных причин" войны. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва обменивается информацией с США по этому поводу, и охарактеризовал намерение одностороннего прекращения огня как "проявление доброй воли России".

В ISW подчеркнули, что 9 мая Москва готовится принять значительное количество иностранных высокопоставленных чиновников, в том числе из бывших советских, а также латиноамериканских, азиатских и африканских стран, поэтому Путин стремится избежать неудобств, связанных с вероятными украинскими атаками БПЛА во время празднований.

Аналитики напомнили, что ранее Путин объявил одностороннее прекращение огня на Пасху в середине апреля и его же войска нарушили этот режим, совершая обстрелы по всей линии фронта. Также Россия обвиняла Украину в якобы нарушении 30-дневного "моратория" на удары по энергетической инфраструктуре, но не приводила тому доказательств.

По словам специалистов, предыдущий "мораторий" на удары по энергетической инфраструктуре и "пасхальное перемирие" Путина лишь подчеркивают необходимость того, чтобы детали любого будущего прекращения огня или мирного соглашения были публично доступны, официально согласованы заранее всеми сторонами, а также чтобы они включали надежные механизмы мониторинга. Предложенная же российским диктатором "тишина" в честь 9 мая не включает никаких дополнительных механизмов контроля.

"Российские источники, вероятно, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы снова завалить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении прекращения огня Украиной. Российские чиновники не заинтересованы в создании общедоступной основы для этих режимов прекращения огня, потому что Россия выгодна тем, что использует расплывчатые и нечеткие условия для прекращения огня против Украины как оружие", – оценили в ISW.

Аналитики убеждены, что Путин использует односторонние соглашения о прекращении огня для достижения информационных и боевых преимуществ в Украине, что противоречит целям президента США Дональда Трампа использовать общее прекращение огня как трамплин к долгосрочному и устойчивому мирному соглашению о завершении войны.

По оценкам ISW, эти действия позволяют Путину отвлечь внимание от своего отказа от 30-дневного предложения США и Украины об общем прекращении огня от марта 2025 года и поддерживать иллюзию, что он заинтересован в мирных переговорах, сохраняя одновременно полный контроль над условиями и сроками любых соглашений по этому поводу.

"Российские войска воспользовались "пасхальным перемирием", чтобы обстреливать и проводить разведку украинских позиций и повредить технику вдоль линии фронта, готовясь к будущим атакам. Они же, вероятно, будут использовать прекращение огня на 9 мая для аналогичных подготовительных усилий", – считают аналитики.

По их словам, Путин может рассматривать объявленную им "тишину" как шанс для войск РФ отдохнуть перед будущей активностью на передовой и как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких значительных ударов дальнего радиуса действия по России во время парада в Москве. Российский диктатор не рассматривает это прекращение огня как серьезный шаг по установлению крепкого мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал манипуляцией "предложение" Путина о трехдневном перемирии в мае. Он заявил о необходимости как минимум 30-дневного прекращения огня.

Отреагировали на действия российского диктатора и в Белом доме, отметив, что президент США Дональд Трамп "хочет видеть постоянное прекращение огня". Вместе с тем там снова завели речь о "разочаровании" как Путиным, так и якобы Зеленским.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул: если Москва действительно хочет мира, то боевые действия следует прекратить немедленно, а не ради пропагандистских дат. В отличие от страны-агрессора Киев готов поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня, и уже неоднократно предлагал это.

