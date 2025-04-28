'Чтобы потом снова убивать?' Зеленский отреагировал на несколькодневное прекращения огня Россией. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "предложение" российского диктатора Путина о трехдневном перемирии в мае. Он назвал эту идею манипуляцией и заявил о необходимости 30-дневного перемирия, а не трехдневного.

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Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру вечером в понедельник, 28 апреля. По его словам, Путин хочет обеспечить себе тишину на время "парада" на 9 мая, однако, на самом деле нет причин ждать этой даты для установления тишины.

Зеленский подчеркнул, что огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать, а по меньшей мере на 30 дней.

"Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно – это то, что может дать основу реальной дипломатии", – заявил глава государства.

Он напомнил, что Украина еще 11 марта положительно ответила на американское предложение полной тишины.

"Мы предложили свое – в двустороннем порядке – России: прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам, хотя бы по ним. Предложили также сделать полным и продлить на 30 дней прекращение огня на Пасху. Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты", – отметил он.

Президент также рассказал, что в течение дня заслушал несколько докладов от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и операциям Сил обороны, в том числе на территории Курской и Белгородской области РФ.

"Я хочу поблагодарить всех наших воинов за стойкость. А особенно я хочу сегодня отметить Покровск, мы защищаем позиции, а также – Курское и Белгородское направления: мы продолжаем действовать на территории врага. Я благодарю каждому нашему подразделению за результат в уничтожении оккупанта. Сила на фронте дает силу в дипломатии", – заявил политик.

В Черкасской области, по его словам, продолжается работа, чтобы возобновить поставки газа после удара "Шахедов".

"Есть повреждение инфраструктуры – критической инфраструктуры, – и это обычная, гражданская инфраструктура. Россия в очередной раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать эту войну, установить тишину", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский провел совещание с дипломатами. По его словам, готовятся переговоры с партнерами, будет участие Украины в необходимых нашему государству саммитах. Приоритет – получение Украиной ПВО и поддержка дипломатии – для того, чтобы Россия потеряла возможность затягивать войну.

"Также сегодня докладывали наши чиновники – представители Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно соглашения об экономическом партнерстве. Документ стал значительно сильнее – равноправным – и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наших команд", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– российский диктатор Владимир Путин планирует объявить перемирие в период празднования 80-летия Победы. Оно начнется с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая.

– В МИД Украины в ответ на это подчеркнули: если Москва действительно хочет мира, то прекратить боевые действия нужно немедленно, а не для пропагандистских дат.

– 19 апреля Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы приказывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". Однако захватчики не соблюдали "перемирие" и только на Пасху нарушили его 2 тысячи раз.

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