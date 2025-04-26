"Спасибо, президент!" Зеленский рассказал детали встречи с Трампом
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности о короткой встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Глава государства подчеркнул, что они успели обсудить многие вопросы.
Также украинский президент выразил надежду, что все озвученные вещи дадут хороший результат. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский проинформировал, что говорил с Трампом о защите жизней украинцев, в том числе о полном и безусловном прекращении огня. Кроме того, украинский президент добавил, что эта встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп", – заявил Зеленский.
В свою очередь директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что президенты "встречались сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию".
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