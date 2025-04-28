'Он хочет заключить сделку': Трамп раскрыл детали разговора з Зеленским в Ватикане и признался, что разочарован в Путине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Ватикане в субботу, 26 апреля, прошла хорошо. Глава Белого дома считает, что следующие несколько дней "покажут, был ли прогресс".

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Его слова в воскресенье, 27 апреля, процитировало издание The Sky News. Также Трамп отметил, что Зеленский стал "спокойнее". Кроме того, он разочарован действиями России.

На вопрос об изменении отношения после конфликта с президентом Украины в Белом доме, Трамп ответил: "Я вижу, что он стал спокойнее, я думаю, он понимает картину, я думаю, он хочет заключить сделку".

Президент Штатов сказал, что в Ватикане они с Зеленским успели коротко обсудить вопрос оккупированного Крыма. Также президент Украины призвал Вашингтон передать Украине больше оружия. Трамп добавил, что их отношения никогда не были плохими, а спор в Белом доме стал лишь "небольшим препятствием".

Затем Трамп сказал, что он очень разочарован Россией и призывает российского диктатора Владимира Путина "прекратить борьбу и достичь соглашения". В частности, политик был очень разочарован российским обстрелом Киева, поэтому не может с уверенностью сказать, серьезно ли Путин настроен на прекращение войны.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", – подчеркнул он.

По мнению американского президента, Зеленский "готов отказаться от Крыма".

"Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Не говорите со мной о Крыме, говорите с Обамой и Байденом о Крыме", – подытожил он.

Напомним, 26 апреля Зеленский и Трамп провели 15-минутный разговор в Ватикане тет-а-тет. К ней планировал присоединиться президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп попросил оставить его с Зеленским вдвоем.

По итогам разговора обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а президент Украины назвал ее потенциально "исторической". По его словам, он успел обсудить с Трампом много вопросов, в том числе защиту жизней людей в Украине и полное прекращение огня.

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