Есть три принципиальных позиции: Украина в Совбезе ООН очертила условия, при которых возможен мир с Россией

Украина на переговорах с Россией будет руководствоваться тремя главными принципами. В частности, наша страна никогда не признает оккупированные территории частью РФ, не согласится на навязывание каких-либо условий в отношении наших Вооруженных сил и не согласится на какие-либо ограничения курса и политики государства.

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Указанные принципы объявила во время заседания Совбеза ООН и.о. постпреда Украины в ООН Кристина Гайовишин. По ее словам, высшее военно-политическое руководство нашей страны считает это безальтернативными условиями переговоров.

"Во-первых, мы не признаем никакие временно оккупированные территории Украины русскими. Во-вторых, мы не согласимся ни с одним иностранным диктатом по структуре, численности и другим характеристикам Вооруженных сил Украины. В-третьих, мы не примем никаких ограничений суверенитета Украины, курсов нашей внутренней и внешней политики, в том числе по выбору альянсов, к которым мы хотели бы присоединиться", – отметила представительница Украины.

Для Украины главной темой любых переговоров в первую очередь являются гарантии безопасности. Как отметила украинская дипломат, результатом мирных договоренностей можно считать то, что временное прекращение огня не перерастет в замороженный конфликт.

Кристина Гайовишин напомнила Совбезу, что Украина уже согласилась с предложением о немедленном прекращении огня на 30 дней. Таким образом, наша страна сделала свой шаг к переговорам. Но фактический отказ России поддержать предложение временного перемирия "является четким доказательством того, кто препятствует пути к миру".

Она также напомнила, что ранее Украина и США договорились о прекращении огня по энергетическим объектам и прекращении огня в Черном море, и они "вступили в силу в тот момент, когда было опубликовано соответствующее заявление по итогам украинско-американской встречи", то есть 25 марта.

Но договоренность о перемирии в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

"Если российские военные корабли, сосредоточенные в настоящее время в восточной части Черного моря, войдут в наши территориальные воды, Украина будет рассматривать это как угрозу и воспользуется своим правом на надежную оборону", – подчеркнула представительница Украины.

Украина готова предпринять необходимые шаги для достижения мира как можно скорее, добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка уже предупредила Сенат США, что "украинцы будут биться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирового соглашения". Так законодателям сказал нынешний директор ЦРУ.

Слова главы ЦРУ в Сенате прозвучали на фоне начавшихся в Эр-Рияде переговоров. Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободного судоходства, а также о прекращении атак на энергетику.

Известно, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

В свою очередь, страна-агрессор Россия во время переговоров в Саудовской Аравии требовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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