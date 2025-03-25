'Их недооценили': директор ЦРУ выразил мнение, что украинцы будут воевать голыми руками, если условия мирного соглашения их не устроят

И в России, и в Украине руководство стран "вероятно, считает риски продолжительной войны меньше, чем риски неудовлетворительного мира". Администрация обоих последних американских президентов "недооценила" обе стороны, и продолжает недооценивать украинцев, пытаясь устроить переговоры касаемо мира.

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Такое мнение высказал директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф на слушаниях сенатского Комитета по разведке. Причем глава ЦРУ подчеркнул – украинцы понимают, что российская армия имеет преимущество и медленно продвигается вперед.

"Что касается украинского сопротивления, то украинский народ и украинские военные были недооценены в течение нескольких последних лет. На основе своих размышлений и с точки зрения разведданных – я убежден, что украинцы будут биться голыми руками, если потребуется, и если их не устроят условия мирового соглашения", – сказал директор ЦРУ.

Относительно страны-агрессора американские разведчики увидели "некоторые положительные тенденции на поле боя" – они проявлены "в крайне медленном продвижении вперед", и поэтому "позволяют проявить некоторое стратегическое терпение".

"Но для Украины уступка России по территории или нейтралитету без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может повлечь за собой немалую внутреннюю негативную реакцию и будущие опасности", – добавил Джон Ретклифф.

Риски продолжительной войны понимают и российский диктатор, и украинский президент, считают в ЦРУ. Для Кремля они в "дальнейшем упадке экономики России" и "нежелательной эскалации с Западом", для Украины они лишь в том, что "будущее западной помощи неопределенно".

Разведка США также продолжает видеть риск того, что российский диктатор Путин может прибегнуть к ядерному оружию.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами далеко вглубь России продолжает вызывать обеспокоенность тем, что Путин может применить ядерное оружие", – отметил Джон Ретклифф.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Великобритании оценила дроновую атаку Вооруженных сил Украины по российской военной авиабазе в Энгельсе 20 марта как самый успешный удар по вражескому составу боеприпасов в 2025 году. Объект широко используется оккупантами для ударных операций по Украине.

Доклад ЦРУ в Сенате прозвучал на фоне начавшихся в Эр-Рияде переговоров. Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободного судоходства, а также о прекращении атак на энергетику.

Известно, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Страна-агрессорка Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии потребовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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