Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной до 20 апреля – Bloomberg

Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться, учитывая разрыв между позициями сторон войны.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Как говорится в статье, США все еще надеются, что широкомасштабное прекращение огня в войне России против Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель, несмотря на то, что воюющие стороны продолжают атаки и перед переговорами, запланированными на ближайшие дни, подают сигналы о том, что Кремль не торопится с заключением соглашения.

Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к дипломатическому триумфу заставит его пожертвовать интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих российских атак.

Они утверждают, что российский диктатор Владимир Путин тянет время, чтобы добиться от Трампа большего количества уступок и большего продвижения на поле боя, говорится в материале.

"Пока что Россия имитирует переговоры, говоря о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать режим прекращения огня, как обещали, не атаковать и не наносить удары по критически важной инфраструктуре", – сказал президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Брюсселе в эфире телеканала Bloomberg Television.

Несмотря на масштабные требования Путина на переговорах, Трамп понимает, что любая сделка должна быть приемлемой для Киева, чтобы добиться успеха, и поэтому не готов уступать слишком много, по словам людей, знакомых с позицией Вашингтона.

США также не согласятся на саммит, пока не будет достигнуто надежное соглашение о прекращении огня, говорят источники.

"Россияне здесь играют в игру, пытаясь получить как можно больше, понимая, что это, вероятно, их лучшая возможность за долгое время договориться о чем-то реальном, поэтому они не хотят полностью ее испортить. Скорее всего, мы увидим частичное соглашение о прекращении огня, которое приведет к еще одному небольшому соглашению, которое приведет к чему-то еще", – сказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Украина и США проведут следующий раунд переговоров 23 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. А встреча делегаций Соединенных Штатов и РФ запланирована на следующий день после переговоров с украинской стороной – на понедельник, 24 марта.

По оценке ISW, Кремль использует переговоры по прекращению огня как оружие. По мнению аналитиков, в РФ намеренно искажают статус и условия будущего соглашения, чтобы затянуть и подорвать мирный процесс.

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