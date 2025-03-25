Отказ от взаимных ударов по энергетике и не только: Зеленский раскрыл детали переговоров в Эр-Рияде. Видео

Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 25 марта. Он также отметил, что заявления по итогам встречи американской и украинской делегации и американской и российской – разнятся.

Зеленский отметил: первое, о чем удалось договориться – это тишина на море и свободное судоходство.

"Прежде всего, о чем мы договорились – что может быть тишина на море и свободное судоходство. Мы благодарны американской стороне за этот результат. Мы этому уделили много времени. Подразумевается, если это тишина на море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре. Посмотрим, как это будет делаться. Об этом отдельно поговорим", – сказал президент.

Второй пункт в перечне достигнутых договоренностей – это прекращение взаимных атак по энергетической инфраструктуре.

По словам президента, Украина поднимала вопрос защиты гражданской инфраструктуры, но в заявлении этого не будет.

"Мы с этим ехали также, что мы будем проговаривать и любую гражданскую инфраструктуру. В стейтменте не будет инфраструктуры, но мы об этом договорились. Американская сторона считает, что, в принципе, тишина в небе по поводу энергетики, это касается также и другой гражданской инфраструктуры", – сказал Зеленский.

Но то, что будут прекращены удары по энергетике – это уже хороший результат, убежден глава государства.

"Сегодня это звучит так: каждая из сторон не использует соответствующее оружие по энергетике", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина передала США список своих энергетических объектов, нуждающихся в защите.

Третий пункт – это контроль и мониторинг. Стороны договорились, что для этой функции могут быть привлечены помимо США другие страны, в частности Турция или любая другая.

Четвертый пункт – это движение к установившемуся миру. США предложили зафиксировать этот пункт в качестве основы для дальнейших действий.

Пятый пункт стал "камнем преткновения". По словам Зеленского, в украинско-американском коммюнике в этом пункте говорится о помощи США в возвращении украинских военных и гражданских из плена.

В российско-американском документе россияне подняли вопрос о помощи от США в транспортировке агропродукции РФ через Черное море.

Украина выступила против этого пункта, поскольку считает, что это может привести к снятию санкций с России, подчеркнул Владимир Зеленский.

"Поэтому так и договорились: будет два заявления. В нашем заявлении пятый пункт – что Америка будет нам помогать с возвращением детей, военнопленных и гражданских пленных. А у россиян будет то, о чем они с ними договорились", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что вопрос украинских атомных электростанций (АЭС) рассматривается в новом соглашении с США о редкоземельных металлах. По его словам, это исключительно видение американской стороны, которое еще предстоит тщательно изучить.

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