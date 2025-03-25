Россия на переговорах в Саудовской Аравии потребовала полного контроля над четырьмя областями Украины: что известно о позиции США

Страна-агрессорка Россия во время состоявшихся 24 марта переговоров в Саудовской Аравии требовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с позицией Кремля. Стоит отметить, что сегодня путинская армия полностью не контролирует ни одну из этих областей.

Однако РФ преследует цель получить территории в их административных пределах – в соответствии с Конституцией РФ, где закреплена их аннексия.

"У Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужна вся Запорожская и вся Херсонская область", – отметил чиновник, близкий к Кремлю.

Со своей стороны народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Соединенные Штаты не планируют заставлять Украину покинуть свои законные территории.

"Все чиновники в США, с которыми я говорил, подтверждают, что США никогда не заставят выйти Украину из украинских территорий. И не признают оккупацию этих территорий Россией. Не переживайте. И не ведитесь на российские вбросы", – написал нардеп.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко тоже считает, что не следует реагировать на все сплетни по этой теме.

"Любые слухи о российских прихотях по территориям предлагаю воспринимать через призму этой карты национальных образований на территории России", – написал он.

Другой российский источник утверждает, что Кремль надеется на давление от Вашингтона на Киев о полном выводе ВСУ из оккупированных РФ территорий.

"Или Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, или нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это самый плохой для нас вариант, потому что форсирование рек всегда болезненная операция", – рассказал чиновник.

Он указал, что Россия может пытаться захватить часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсон и Запорожье.

По мнению израильского военного эксперта Давида Шарпа, у страны-агрессорки нет возможностей быстро занять эти области военным путем.

"Для россиян захват даже нескольких сел – уже большое достижение. Чтобы форсировать Днепр и взять Херсон, или даже просто занять город Запорожье, расположенный на обоих берегах, должно произойти что-то экстраординарное. Или российская армия должна быть кардинально усилена, или оборона Украины должна полностью обрушиться", – отметил эксперт.

По состоянию на февраль 2025 г. российская оккупационная армия держала под контролем 98,6% Луганской, 62,6% – Донецкой, 71,9% – Запорожской и 69,3% – Херсонской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между США и Россией – он длился более 12 часов. Американская делегация планировала добиться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства. Также обсуждались меры по укреплению доверия, в частности возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

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