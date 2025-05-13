"Полетят Рубио и другие представители США": Трамп озвучил ожидания от переговоров в Турции

В Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать довольно хорошие" результаты.

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Об этом он заявил во вторник, 13 мая, на брифинге в Саудовской Аравии. Республиканец в который раз заверил, что "неустанно работает над прекращением ужасного кровопролития" в Украине.

Возможные переговоры в Стамбуле он назвал "очень важными". Президент США добавил, что вместе с Рубио приедут и "другие официальные лица", но не уточнил, кто именно.

Также Трамп в очередной раз заявил о больших потерях обеих сторон и о том, что полномасштабная война якобы не началась, будь он президентом – как и нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Отдельно Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за посредничество в мирных переговорах по российско-украинской войне.

Ранее в Reuters со ссылкой на источники сообщали, что на переговоры якобы планируют приехать спецпосланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина в настоящее время рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

– В МИД РФ заявили, что на переговорах хотят обсудить в том числе территориальные вопросы и "признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле".

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