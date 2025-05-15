В ISW объяснили, что стоит за заявлениями России по поводу переговоров в Стамбуле

Руководство страны-террориста России продолжает настаивать на том, чтобы будущие переговоры с Украиной были основаны на Стамбульских соглашениях начала 2022 года, которые фактически включали требования о полной капитуляции Украины. В частности, Кремль хочет, чтобы Украина значительно сократила свой военный потенциал и внесла поправки в конституцию, добавив положение о нейтралитете.

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Также россияне продолжают повторять нарратив о том, что необходимо искоренить первопричины конфликта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне запланированных переговоров в Турции посол России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что стороны конфликта могут внести "корректировки" в Стамбульские соглашения 2022 года, чтобы учесть изменения за последние три года. Кремлевские чиновники намеренно повторяют условия России, поскольку Стамбульские соглашения 2022 года включали условия, которые были бы равносильны капитуляции Украины и оставили бы страну беспомощной в защите от потенциальной будущей российской агрессии.

Кроме того, россияне выступают за запрет размещать в Украине иностранных военнослужащих, инструкторов или системы вооружения. В то же время еще в 2022 году в Стамбуле страна-агрессора потребовала, чтобы она, США, Соединенное Королевство, Китай, Франция и Беларусь выступили гарантами безопасности соглашения. В частности, РФ потребовала, чтобы государства-гаранты "прекратили международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", включая соглашения о военной помощи.

Сейчас Россия пытается повторить эти же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские силы с тех пор успешно заставили Россию уйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили темпы российского продвижения по всему театру военных действий. Аналитики предупреждают, что недавние заявления Кремля доказывают, что Россия на самом деле сохранила свою долгосрочную цель полной капитуляции Украины. Официальные лица РФ продолжают требовать полной капитуляции Украины в попытке обеспечить стратегические цели России путем затягивания переговоров и при этом продолжать добиваться успехов на поле боя.

Также россияне заявляют, что любое разрешение войны должно привести к смене "режима" в Украине. Вместе с тем, агрессор заявил, что предстоящие дискуссии в Стамбуле должны будут рассмотреть "основные источники" войны, чтобы достичь устойчивого прекращения войны, вероятно, намекая на постоянное требование России, чтобы любое мирное соглашение касалось "коренных причин" войны. В ISW отметили, что в совокупности заявления России отражают давние усилия Кремля по достижению своих довоенных требований, которые призывают НАТО отказаться от политики открытых дверей и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве.

Напомним, что вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле. Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник главы Кремля. Сам Путин, вероятно, все же не поедет в Турцию, как и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также сообщалось, что в Стамбул отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Но они прибудут в Турцию не 15 мая, когда могут состояться переговоры, а в пятницу – 16 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться позитивные новости относительно войны между Россией и Украиной. При этом никаких деталей американский лидер не привел.

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