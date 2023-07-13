Еще одна страна готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины от G7: глава МИД раскрыл детали

Еще одна страна готова присоединиться к долгосрочным гарантиям безопасности Украины, о которых на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля объявили страны "Группы семи" (G7) – Япония, Германия, Британия, США, Канада, Франция и Италия. "Совместную декларацию о поддержке Украины", которая предусматривает помощь нашей стране в борьбе с агрессией РФ, поддержали Нидерланды.

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Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Вопке Хукстра. Заявление он опубликовал в Twitter.

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", – заявил Вопке Хукстра.

К слову, все скандинавские государства – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – опубликовали совместное заявление, в котором пообещали продолжать помощь Украине в долгосрочной перспективе. Они заявили, что присоединятся к декларации G7 по гарантиям безопасности для нашей страны.

Позже стало известно, что к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины присоединится и Испания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце второго дня саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях нашего государства на важном мероприятии. Он заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс.

Ранее Зеленский отметил проведение первого заседания Совета Украина-НАТО и согласование странами "Группы семи" "Совместной декларации о поддержке нашей страны".