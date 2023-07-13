'Возвращаемся домой с хорошим результатом': Зеленский рассказал о достижениях Украины на Вильнюсском саммите НАТО. Видео

В конце второго дня саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижениях нашего государства на важном мероприятии. Он заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс.

Видео дня

Об этом гарант сообщил в своем традиционном вечернем обращении к украинцам по дороге домой. Он подчеркнул, что делегация возвращается с хорошим результатом (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важно – для наших воинов. Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия. Очень важно: впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути к НАТО – это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими", – начал свое обращение гарант.

По его словам, не менее важно то, что за эти два дня саммита были стерты любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО.

"Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт. Равны среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой. И вступлением в НАТО. Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории – за забором нашего единства в Европе и – шире – в свободном мире. Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства!" – продолжил президент.

Он поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и США в целом за то, что глобальная свобода реально опирается на американское лидерство. Также Зеленский в очередной раз выразил благодарность западным партнерам.

"Мы все равно стремимся к надежной защите для свободы и работаем ради этого вместе с Америкой. Спасибо Литве за организацию этого саммита, он действительно исторический для всех нас... Отсчет новой безопасности. Спасибо за каждый украинский флаг на литовских улицах – а флагов было действительно много. И спасибо, Вильнюс, за эмоции! Важно, что и Литва, и Нидерланды, и Словения, и Албания, и Исландия, и представители других стран подчеркнули, что Россия и российские военные преступники должны понести справедливое наказание за совершенное против Украины. Агрессия должна быть наказанной. Я благодарю страны и лидеров, которые готовят за несколько недель начало тренировки наших пилотов на F16..." – сказал украинский президент.

От имени всего народа нашей страны Зеленский выразил благодарность ряду стран и их лидерам.

"Нидерланды, спасибо! Спасибо за чрезвычайно весомое лидерство в Европе. Дания, спасибо! Спасибо за очень конкретную поддержку! Соединенное Королевство... Риши, господин премьер-министр, я благодарю за помощь и за констатацию, что на следующем саммите НАТО должны сделать следующий шаг: Украина уже среди равных в Альянсе и должна быть реальной частью Альянса... Франция и господин президент Макрон... Я благодарю за готовность делать все необходимое, чтобы освободить от оккупантов всю нашу территорию. Спасибо за поддержку вместе с Америкой и Германией долговременных программ нашей общей силы. Олаф, господин канцлер, очень важно видеть Германию среди союзников. Все украинцы благодарны вам за дополнительные "Петриоты" и ракеты для них. Это защита жизни, и Германия уже спасла тысячи жизней. Я благодарю за готовность поддерживать нас к нашей победе над российским террором", – заявил гарант.

Он поблагодарил и другие страны мира за принципиальность в вопросе поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

"Италия... Я благодарен итальянцам, лично госпоже премьер-министру Мэлони за принципиальность. Каждой украинской семье есть за что благодарить итальянскую безопасность. Будет новый пакет безопасности. И очень важно, что Италия полностью поддерживает Формулу мира. Канада. Премьер-министр Трюдо сказал, что Канада будет делать все, чтобы членство Украины в НАТО было достигнуто как можно быстрее... Спасибо! Принципиальная позиция Польши... О том, что наше членство в Альянсе – это не только наша безопасность, это безопасность всего нашего региона, по меньшей мере. И очень важно, что Польша поддерживает Украину на пути в Альянс – крепко, энергично... Спасибо, господин президент Эрдоган и Турция... Он сказал сегодня, что действительно видит, что Украина приближается к членству в Альянсе. Спасибо и за принципиальную защиту безопасности в Черном море... Турция делает исторические вещи для нас всех... Президент Эрдоган, как и премьер-министр Норвегии говорили сегодня о реконструкции... Четкость обязательств партнеров – это то, что очень важно. Спасибо за это!" – сказал президент.

Норвегию он поблагодарил за ощутимое лидерство и уже оказанную поддержку, а также за ее готовность присоединиться к "Группе семи" в гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО.

"Также Португалия, Швеция, Нидерланды выразили готовность присоединиться к гарантиям безопасности для Украины... Спасибо! Мы сделаем эту систему действительно разветвленной и действенной. Господин президент Румынии... Спасибо за работу над хабом для тренировки пилотов. Спасибо за поддержку нашего сотрудничества на Дунае и в Черном море, спасибо за чрезвычайно добрые и благородные слова о наших воинах, обо всем украинском народе, Греция тоже присоединяется к долгосрочной поддержке Украины... Я благодарю за это! Черногория, спасибо за выбор в пользу безопасности, свободы для всех в Европе, спасибо за оборонную поддержку!" – добавил Зеленский.

По его словам, Испания продолжит и увеличит программы лечения и реабилитации наших воинов и ветеранов, а Болгария готовит новый пакет помощи. Глава государства уверен, что последняя будет очень энергично работать вместе со всеми в рамках Совета Украина – НАТО. Он поблагодарил и эти страны и их лидеров.

"Словакия и лично госпожа президент... Спасибо за то, что вы искренне помогаете и искренне делаете свою страну одним из европейских лидеров в защите наших фундаментальных ценностей. Латвия, спасибо за веру в Украину и за ощутимую оборонную поддержку! Эстония, спасибо за инициативу относительно снарядов, которая реально укрепляет и меняет историю Европы к лучшему и приближает мир. Спасибо и за политическую поддержку на саммите. Люксембург, неизменно принципиальный. Больше спасибо! Чехия, за все переданное оружие спасибо, и за технику, спасибо за вертолеты... Будет и новый оборонный пакет. Албания, максимально четко: Украина будет в НАТО, а Россия будет отвечать за агрессию. Как точно сегодня сказал премьер-министр Рама, политика Кремля напоминает гимн России: слова разные, а музыка одна и та же. Угроза одна и та же. НАТО – это ответ. Бельгия – спасибо за принципиальность в вопросе о репарациях от России и за очевидную поддержку того факта, что Украина – за столом в НАТО со всеми", – сказал гарант.

Северную Македонию он поблагодарил за четкую поддержку украинского вклада в общую безопасность, Финляндию за помощь и за то, что вскоре украинские солдаты будут учить своему опыту армии других членов НАТО. Опыт победителей, как указал Зеленский, это всегда сильно.

"И Венгрия... Такой саммит, что все были вполне конструктивными. Спасибо!" – сказал Зеленский.

Отдельно он выразил благодарность президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

"Как всегда, проевропейские, а значит, проукраинские. Конечно, Австралия и Япония как гаранты безопасности – спасибо! Я благодарю за то, что мир и справедливость сегодня стали ближе, а Украина – крепче. Слава Украине!" – резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подвел итоги состоявшегося 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что нашей стране нужно готовиться к такому же мероприятию Северо-Атлантического альянса, которое состоится в Вашингтоне, США, в апреле 2024 года.

Ранее Зеленский отметил проведение первого заседания Совета Украина-НАТО и согласование странами "Группы семи" Совместной декларации о поддержке нашей страны.