В приоритете – оборона Украины: чего ждать от второго дня саммита в Вильнюсе и какие решения уже приняты (обновляется)

В Вильнюсе 12 июля проходит второй день саммита НАТО. Украинская делегация продолжит двусторонние переговоры с партнерами, основным приоритетом которых станет усиление украинской армии на поле боя и получение нового оружия для украинских воинов.

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Также в этот день запланировано первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, участие в котором примет президент Украины Владимир Зеленский. OBOZREVATEL следит за ходом событий в столице Литвы и решениями, которые будут приняты в ходе второго дня саммита.

Свои ожидания со второго дня саммита НАТО в Вильнюсе накануне вечером сформулировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетным направлением в переговорах украинской делегации с союзниками на полях саммита будет оставаться оборона Украины.

"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе. Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизней для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", – анонсировал глава государства .

Украинский президент также проведет ряд двусторонних встреч, среди которых – переговоры с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Кроме того, именно 12 июня состоится первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, в котором примет участие и Зеленский. Ключевой целью создания Совета является координация отношений нашего государства с Североатлантическим альянсом и укрепление партнерства.

Следовательно, второй день саммита обещает быть не менее насыщенным, чем первый.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о совместном решении стран-членов о том, что Украина станет членом НАТО без выполнения ПДЧ по членству. Также он отметил, что приглашение в Альянс Киев получит тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия", однако обсуждение вступления Украины возможно только после окончания войны с Россией.

В совместном коммюнике Вильнюсского саммита Североатлантического альянса подтверждено, что путь нашего государства сегодня вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены также полностью поддержали право Украины выбирать собственные меры безопасности и ее будущее в НАТО

Также были озвучены несколько важных решений от стран-партнеров по усилению Украины на поле боя.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, что уже привело к истерике в Кремле. Эти ракеты являются французской версией британской Storm Shadow. Это оружие большой дальности может поражать цели на расстоянии до 500 км.

А Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 600 млн. евро: в него, кроме прочего, войдут две пусковые установки ЗРК Patriot. В пакет войдут две пусковые установки ЗРК Patrio, 25 танков Leopard, 20 тысяч артиллерийских снарядов, 20 БМП Marder и 20 тысяч артиллерийских снарядов и другое вооружение.

Также накануне официально была создана коалиция по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Соответствующий меморандум с Украиной подписали министры обороны 11 стран-партнеров: Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Великобритании, Швеции и Румынии.