Совместная декларация G7 о поддержке Украины: полный текст

В среду, 12 июля, лидеры стран "Группы семи" (G7) согласовали на полях саммита НАТО в Вильнюсе "Совместную декларацию о поддержке Украины". Документ был представлен во время торжественного мероприятия с участием лидеров G7 и Украины, выступивших с соответствующими заявлениями. В нем говорится, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона.

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Это первый юридический документ о гарантиях безопасности для нашей страны. Далее должно состояться заключение двусторонних соглашений со странами-гарантами. Полный текст документа опубликован на сайте Офиса президента Украины. Предлагаем ознакомиться с ним:

"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу непреклонную преданность стратегическим целям создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию.

Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона.

Мы считаем незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и несовместимым с нашими интересами безопасности. Мы будем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько времени, сколько потребуется.

Мы едины в нашей неизменной поддержке Украины, которая основывается на наших общих демократических ценностях и интересах, прежде всего на уважении Устава ООН и принципов территориальной целостности и суверенитета.

Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной с целью формализации – через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям – нашей неизменной поддержки Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество. Мы поручим нашим командам немедленно приступить к этим дискуссиям.

Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на:

a) Обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем путем продолжения предоставления:

помощи в области безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами;

поддержка дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

тренировки и обучение украинских вооруженных сил;

обмен разведданными и сотрудничество;

поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

b) Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению с целью создания условий, благоприятных для продвижения экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность.

c) Оказание технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией, а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять эффективную повестку дня реформ, которая будет поддерживать надлежащее управление, необходимое для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям.

В случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России, мы намерены немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов. Мы намерены, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям, оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь, наложить на Россию экономические и другие расходы, а также консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей при осуществлении ею права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций. С этой целью мы будем работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств безопасности и договоренностей на случай предстоящей агрессии, чтобы позволить Украине защитить свою территорию и суверенитет.

В дополнение к вышеперечисленным элементам мы остаемся привержены поддержке Украины путем привлечения России к ответственности. Это включает в себя работу над тем, чтобы цена агрессии для России продолжала расти, в том числе из-за санкций и экспортного контроля, а также поддержки усилий, направленных на привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других международных преступлениях, совершенных в Украине и против нее, включая нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру. Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства. В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд (МУС).

Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Мы признаем необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, потерь или ранений, нанесенного российской агрессией, и выражаем нашу готовность изучить варианты разработки соответствующих механизмов.

Со своей стороны Украина обязуется:

a) Вносить положительный вклад в безопасность партнеров и усиливать меры прозрачности и подотчетности партнерской помощи.

b) Продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, которые подчеркивают ее приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободы СМИ, а также выводят ее экономику на устойчивую путь развития.

c) Продвигать оборонные реформы и модернизацию, в частности, путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.

ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в эти усилия и быстро рассмотрят модальность такого вклада.

Эти усилия будут продолжаться, в то время как Украина следует по пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе.

Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия, направленные на обеспечение свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время", – говорится в декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы ОП Андрея Ермака, декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг – заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия. Ключевым тезисом Декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО

Как писал OBOZREVATEL, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружие. Причем последняя для Украины сейчас является приоритетом номер один.