Все скандинавские страны присоединятся к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины: заявление

Североевропейские государства – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – опубликовали совместное заявление, в котором пообещали продолжать помощь Украине в долгосрочной перспективе. Они заявили, что присоединятся к декларации G7 о гарантиях безопасности для нашей страны.

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В заявлении, обнародованном 12 июля, говорится, что скандинавские страны остаются непоколебимыми в поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренности, учитывая широкий спектр потребностей – от обеспечения современной военной техникой к инициативам по обучению и поддержке устойчивости. Мы сделаем это, чтобы внести свой вклад в развитие Украины, в долгосрочную безопасность и сдерживание будущей российской агрессии, в укрепление в экономическую стабильность Украины и устойчивость", – говорится в сообщении.

В документе указано, что взаимодействие будет происходить согласно соответствующим правовым и конституционным рамкам скандинавских стран.

"Мы будем продолжать эту работу без дальнейшего промедления. Мы обязуемся поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и продвигает свою программу реформ, поскольку она стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество", – отметили лидеры стран.

Напомним, что 13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вильнюсе 12 июля состоялся второй день саммита НАТО. Украинская делегация провела двусторонние переговоры с партнерами, приоритетом которых стало усиление украинской армии на поле боя и получение нового оружия.

Кроме того, состоялось первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, участие в котором принял президент Украины.