Испания присоединится к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины: заявление

Испания присоединится к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины, о которых на саммите НАТО в Вильнюсе объявили страны G7 – Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия. Они предполагают долгосрочную помощь нашей стране для отражения агрессии РФ.

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Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции по завершении саммита Североатлантического альянса 12 июля. Он отметил, что в первую очередь декларация "Большой семерки" (Joint Declaration of Support for Ukraine), которую обязался поддержать и Мадрид, гарантирует поддержку украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Цель будет состоять в том, чтобы гарантировать Украине поддержку подписантов для развития своих Вооруженных сил, чтобы они были способны обороняться, а также эффективно сдерживать Россию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сказал он.

Санчес отметил, что на практике присоединение Испании к гарантиям G7 не будет сильно отличаться от той роли, которую Мадрид уже взял на себя в вопросах поддержки Украины. Речь идет про поставки вооружений украинской армии и обучение солдат.

Он уточнил, что фактически Испания просто формально подтвердила, что уже оказываемая поддержка сохранится в долгосрочной перспективе.

13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Позже стало известно, что к этой декларации также присоединились Североевропейские государства – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Они опубликовали совместное заявление, в котором пообещали продолжать помощь Украине в долгосрочной перспективе и заявили, что присоединятся к декларации G7 о гарантиях безопасности для нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вильнюсе 12 июля состоялся второй день саммита НАТО. Украинская делегация провела двусторонние переговоры с партнерами, приоритетом которых стало усиление украинской армии на поле боя и получение нового оружия.

Кроме того, состоялось первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, участие в котором принял президент Украины.