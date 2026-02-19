ЕС в рамках соглашения по Украине хочет вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья – медиа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас распространила среди стран-членов ЕС документ, в котором изложены требования к России в текущих переговорах с Украиной при посредничестве США. Требования включают сокращение численности ВС РФ и их вывод из соседних стран, выплату репараций и необходимость демократизации общества.

Об этом сообщает журналист "Радио.Свобода" Рикард Йозвяк. По информации источников издания в дипломатических кругах Брюсселя, свои предложения европейцы называют максималистскими.

Что предлагают в Европе

В первом разделе указывается, что"Россия будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств". Суть заключается в том, что если Украина ограничит количество ВСУ или даже выведет их из некоторых районов, это также должна сделать и Москва. Никакого "де-юре" признания оккупированных украинских территорий российскими также не должно быть, а районы должны быть демилитаризованными.

В другом разделе от Москвы требуют "остановку дезинформационных кампаний, саботажа, кибератак, нарушений воздушного пространства и вмешательств в выборы на территории ЕС и близлежащих странах".

Другое требование предусматривает отсутствие ядерного оружия в Беларуси и полный вывод войск из Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении. Это также касается и сепаратистских регионов: Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, а также ликвидацию баз в Армении и Беларуси.

Относительно необходимости соблюдения Москвой международного права, призыв ЕС включает отсутствие полной амнистии за военные преступления, доступ международных следователей к местам военных преступлений, а также то, что внутреннее российское законодательство не поднимается выше международных договоров, которые определяют различные обязательства России во всем мире.

Что касается репараций, в тексте отмечается, что Россия должна "компенсировать и внести вклад в восстановление Украины, нанесенный ущерб европейским государствам и европейским компаниям, а также нанесенный экологический ущерб".

Европа отвечает на языке Москвы

Один из дипломатов объяснил, чтотаким образом Европа фактически отвечает на максималистские требования России к Украине. Другой европейский чиновник подчеркнул, что наступление мира зависит не только от возможных уступок Киева.

По его словам, кроме этого необходимо определить, что должна сделать Москва до начала любых мирных миссий или переговорных инициатив.

"Достижение мира — это не только уступки Украины. Мы также должны поговорить о том, что Россия должна сделать, прежде чем отправлять туда любого посланника", – заявил он.

Издание пишет, что сейчас между столицами Евросоюза ведутся дискуссии о создании должности спецпосланника ЕС, который будет работать непосредственно с Россией, хотя нет согласия относительно того, кто эту должность получит.

Документ обсудят послы ЕС 17 февраля, и ожидается, что по крайней мере некоторые его части могут обсудить на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 23 февраля.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года французский президент заявил, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, европейцам придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.

А во вторник, 3 февраля, руководитель дипломатической службы президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву. Там провел переговоры с российскими чиновниками, но, по признанию некоторых изданий, которые ссылаются на собственные источники,"не достиг успехов".

