Находят работу быстрее, чем другие мигранты: украинские беженцы массово трудоустраиваются в стране Европы
Украинские беженцы в Германии трудоустраиваются значительно быстрее, чем мигранты предыдущих волн, достигнув 50% занятости на несколько лет раньше. В то же время из-за войны, ухода за детьми и частичной занятости их уровень труда до сих пор заметно ниже среднего по стране.
Об этом пишет DW, ссылаясь на результаты анализа Института исследований рынка труда. Согласно исследованию, примерно 50% украинцев, прибывших в Германию в первые шесть месяцев после начала полномасштабной войны смогли найти работу.
Хотя этот показатель остается ниже среднего уровня занятости в ФРГ, он существенно лучше по сравнению с результатами других групп беженцев. Исследователи отмечают, что украинские беженцы достигли уровня занятости в 50% примерно на 2,5 года раньше, чем мигранты, которые приехали в Германию в 2015 году – тем тогда понадобилось около шести лет.
Основными причинами быстрой интеграции называют высокий уровень образования, упрощенный правовой статус без классической процедуры предоставления убежища, а также возможность сразу выходить на рынок труда. Украинцы часто имеют профессиональный опыт, востребованный в немецкой экономике, в частности в медицине, социальной сфере, промышленности и сфере услуг.
В то же время уровень занятости украинских беженцев все еще ниже среднего по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%. Эксперты объясняют это прежде всего психологическими травмами, связанными с войной, вынужденной миграцией и неопределенностью будущего.
Отдельной проблемой остается структура украинской миграции. Значительную часть беженцев составляют женщины с детьми, которые выехали без партнеров из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста из Украины. Это существенно влияет на возможность полноценной занятости.
Данные показывают, что в сентябре 2025 года только 21% украинок, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до трех лет, имели работу. Ограниченный доступ к уходу за детьми и необходимость совмещать работу с семейными обязанностями сдерживают интеграцию этой группы на рынке труда.
Из-за распространенной частичной занятости многие украинцы даже после трудоустройства остаются получателями социальной помощи. В первом полугодии 2025 года 41% работающих украинцев проживали в домохозяйствах, получавших дополнительные государственные выплаты, причем самые высокие показатели фиксировались именно в семьях с детьми.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Ирландии продлили временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года – в соответствии с директивой Евросоюза. Тем, кто уже имеет оформленный статус, возобновлять его не нужно – срок действия документов будет обновлен автоматически.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!