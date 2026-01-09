Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом Мелони сказала журналистам в пятницу, 9 января, во время ежегодной пресс-конференции. Ее цитирует Bloomberg.

"Я считаю, что Макрон прав, то есть я считаю, что пришло время Европе поговорить с Россией", – заявила премьер Италии.

Мелони предупредила, что если это будет сделано "одиночно и бессистемно", такой шаг принесет лишь "ограниченный" эффект и сыграет в пользу российского диктатора Владимира Путина.

"Проблема в том, кто должен это делать? Потому что если бы мы сделали ошибку, решив с одной стороны возобновить переговоры с Россией, а с другой – делать это разрозненно, то сделали бы тем самым услугу Путину. А это последнее, что я хочу сделать в жизни – это услуга Путину", – подчеркнула Мелони.

Напомним, в прошлом месяце Макрон заявил, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, европейцам придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.

В то же время российский диктатор Путин пока не проявил готовности к компромиссу и не отказывается от своих претензий на территорию в восточной части Украины, которую его армия до сих пор не смогла захватить. Россия продолжает агрессию, пытаясь продвинуться на фронте несмотря на огромные потери и нанося удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

В ночь пятницы, 9 января, Россия нанесла удар вблизи западной границы Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник" во время широкомасштабной воздушной атаки, которая была направлена на энергетическую инфраструктуру и повредила жилые дома и убила гражданских людей.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Италии Джорджа Мелони приняла участие во встрече Коалиции желающих в Париже. Она засвидетельствовала приверженность своей страны обеспечению суверенитета и независимости Украины, достижению мира и действенных гарантий безопасности. Однако Мелони категорически отвергла возможность развертывания итальянских войск на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности.