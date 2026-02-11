ЕС готовит перечень уступок, на которые должна пойти Россия ради мира, – Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что предложит перечень уступок, которые Европа должна требовать от России в рамках урегулирования войны в Украине. От агрессора в частности потребуют возвращения всех украинских детей, похищенных во время войны, и ограничения российских вооруженных сил.

Об этом Каллас сказала журналистам в Брюсселе во вторник, 10 февраля, передает Reuters. Она отметила, что в ближайшие дни предложит такой список требований правительствам стран-членов ЕС.

По состоянию на сейчас переговоры об окончании войны, развязанной РФ, в основном проводились с участием украинских, американских и российских чиновников, а европейцы время от времени участвовали в консультациях. Но европейские чиновники заявляют, что без них мирное соглашение невозможно.

"Все участники переговоров, включая россиян и американцев, должны понимать, что для заключения соглашения необходимо согласие европейцев", – заявила Каллас.

Для этого у стран-членов Евросоюза также есть условия.

"И мы должны выдвигать условия не украинцам, на которых и так уже оказывается большое давление, а россиянам", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

Некоторые европейские чиновники предложили назначить посланника ЕС для ведения переговоров с Россией. Но Каллас сказала, что блоку важно определиться со своими посланиями Москве, прежде чем рассматривать такое назначение.

"Если мы не будем отстаивать свои интересы, то нам нет смысла сидеть за столом переговоров. Важно обсудить, каких уступок мы должны добиться от российской стороны, чтобы обеспечить устойчивый мир", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия приветствовала первый за несколько месяцев обмен пленными между Украиной и Россией. Однако этот шаг требует продолжения, подчеркнул спикер правительства Штефан Корнелиус.

Поэтому ФРГ призывает Россию отказаться от максималистских требований в войне против Украины и перейти к поиску реалистичных компромиссов на мирных переговорах. В свою очередь Германия "сопровождает Украину" на этом пути переговоров.

