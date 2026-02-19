Сеть живо обсуждает обыск командного пункта Залужного, который чуть не состоялся в сентябре 2022 года, пишет Игор Головань для УП.

Кажуть, вже і СБУ прокоментувало, мовляв, "пустякі, дєло житєйськоє". Мало не випадково з обшуком увірвалися, мало не миттєво все з'ясували.

Ну, увірвалися до тимчасового (отже – таємного) командного пункту головнокомандувача ЗСУ. Показали присутнім там британським офіцерам українські реалії. Що тут такого? З ким не буває? Випадковість...

Ні, не випадковість.

Обшукувати командний пункт ЗСУ працівники СБУ прийшли у вересні 2022. А незадовго до того, у липні Президент Зеленський змушений був відсторонити керівника СБУ Баканова. У зв'язку з великою кількістю зрадників.

А ще хочу нагадати, що чинна влада руками так званих "правоохоронців" почала порпатися в документах керівництва ЗСУ давно. З 2019 року.

Я писав про вилучення ДБР на підставі ухвал славнозвісного Печерського суду документів Генерального штабу ЗСУ, Військово-Морський Сил ЗСУ, Апарату Ради національної безпеки та оборони України.

Перелік можна подивитися за посиланням.

А він вражає.

Організаційні директиви Генерального штабу Збройних сил України.

Шифротелеграми.

Донесення Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної обстановки.

Замисли Морського командування ВМС ЗС України.

Розвідувальні донесення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вилучалася таємна документація у "справі моряків".

Тій самій, яку представник рф небензя розлого цитував нам засіданні Ради безпеки ООН, намагаючись дискредитувати позицію України.

І ще багато чого слід не забувати.

Наприклад, зареєстроване ДБР за заявою Портнова у грудні 2019 провадження, яким намагалися оголосити державною зрадою підписання Мінських угод. Надзвичайно актуально сьогодні.