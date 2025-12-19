Макрон заявил, что контакты с Путиным могут снова стать необходимыми. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на фоне мирных переговоров, инициированных Соединенными Штатами. Это должно происходить только "в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной".

Это убеждение политик озвучил в пятницу, 19 декабря, после саммита Европейского совета в Брюсселе (Бельгия). Напомним, что на этой встрече лидеры договорились предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро на следующие два года, обеспеченный бюджетом ЕС.

Как Макрон объясняет необходимость контактов с диктатором

По его мнению, Европе придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.

"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией – в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", – допустил Макрон.

В любом случае, как отметил он, уже есть люди, которые разговаривают с главарем РФ.

"Поэтому я думаю что мы – европейцы и украинцы – заинтересованы в поиске структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы обсуждаем это между собой с переговорщиками, которые пойдут и сами поговорят с россиянами. Это не оптимально", – разъяснил свою позицию французский президент.

Он выразил уверенность в том, что прочный, длительный мир с надежными гарантиями "может быть достигнут".

Переговоры должны проходить под руководством Европы, быть прозрачными и обязательно с участием Киева. К тому времени Европа должна "продолжать финансировать, брать на себя обязательства, оказывать сопротивление и помогать Украине".

