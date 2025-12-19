Макрон заявил, что контакты с Путиным могут снова стать необходимыми. Видео
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на фоне мирных переговоров, инициированных Соединенными Штатами. Это должно происходить только "в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной".
Это убеждение политик озвучил в пятницу, 19 декабря, после саммита Европейского совета в Брюсселе (Бельгия). Напомним, что на этой встрече лидеры договорились предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро на следующие два года, обеспеченный бюджетом ЕС.
Как Макрон объясняет необходимость контактов с диктатором
По его мнению, Европе придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.
"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией – в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", – допустил Макрон.
В любом случае, как отметил он, уже есть люди, которые разговаривают с главарем РФ.
"Поэтому я думаю что мы – европейцы и украинцы – заинтересованы в поиске структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы обсуждаем это между собой с переговорщиками, которые пойдут и сами поговорят с россиянами. Это не оптимально", – разъяснил свою позицию французский президент.
Он выразил уверенность в том, что прочный, длительный мир с надежными гарантиями "может быть достигнут".
Переговоры должны проходить под руководством Европы, быть прозрачными и обязательно с участием Киева. К тому времени Европа должна "продолжать финансировать, брать на себя обязательства, оказывать сопротивление и помогать Украине".
Как писал OBOZ.UA:
– Франция требует для Украины надежных гарантий безопасности, прежде чем начинать любые обсуждения территориального вопроса.
– Эммануэль Макрон утверждает, что он не говорил о риске предательства Украины Соединенными Штатами Америки и не предостерегал относительно этого украинского лидера Владимира Зеленского. Президент Франции заявил, что никакого недоверия между Европой и США якобы нет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!