НАБУ выдало новую порцию 'пленок Миндича': раскрыта роль Галущенко в отмывании миллионов долларов

Бывший министр энергетики был ключевым элементом международной схемы откатов в "Энергоатоме", через которую с 2021-го до 2025 года перечислили более 112 млн долларов США в фонд на Ангилье и на счета в трех швейцарских банках. Через связанные компании и семью он легализовал более 7,4 млн долларов, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдано наличными.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Правоохранители не называют имен, однако указывают должности экс-министра энергетики и экс-минстра юстиции. Время и дата на этих должностях совпадают с периодом пребивания на них Германа Галущенко, а на пленках фигуранты называют его "Сигизмунд" и "Профессор", что совпадает с тем, как на судах обращались к Галущенко.

Согласно расследованию, в феврале 2021 года на острове Ангилья зарегистрировали фонд для привлечения около $100 млн "инвестиций", инициированный членами разоблаченной организации. Директором фонда стал давний знакомый членов организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китса и Невиса, который профессионально занимался отмыванием преступных доходов.

Чтобы скрыть участие бывшего министра, на Маршалловых Островах создали три компании, бенефициарами которых оформили бывшую жену и четырех детей Галущенко. Отмечается, что эти компании стали "инвесторами" фонда и перечисляли средства на счета в трех швейцарских банках.

Для легализации средств использовали криптовалюту и "инвестирование" в фонд. Установлено, что через семью министра перечислили более $7,4 млн, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными в Швейцарии.

По данным НАБУ, схема "Шлагбаум" работала так, что подрядчик заключал контракт с "Энергоатом", часть суммы (10-15%) передавалась через доверенных лиц, таких как "Рокет" (Игорь Миронюк), в черную бухгалтерию организации. Далее деньги частично поступали высокопоставленным чиновникам, в том числе Галущенко, и фигурировали как "инвестиции" фонда на Ангилью и связанные компании.

За период 2021-2025 годов через эту схему прошло более $112 млн, которые легализировали через фонд, криптовалюту и наличные. Кроме того, детективы установили, что Галущенко благодаря своей должности имел влияние на Минэнерго, "Энергоатом", НКРЭКУ и другие государственные энергетические предприятия, что позволяло ему контролировать потоки средств и обеспечивать внешнюю устойчивость организации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, которого подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания средств через офшорные компании. Его отправили под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!