'ЕС нам очень помогает': Зеленский договорился с фон дер Ляйен о новых поставках генераторов и санкциях против РФ

Европейский Союз отправит нашей стране генераторы и дополнительное энергетическое оборудование, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в энергосистеме. Об этом в понедельник, 2 февраля, договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они пообщались по телефонной связи. Подробностями поделилась пресс-служба ОП на официальном сайте, а также Зеленский на своем канале в Telegram.

Что обсудили политики

Одной из важных тем была энергетика, в частности негативные последствия российских обстрелов, аварий и непогоды. Глава государства поблагодарил главу ЕК за весомую поддержку.

"Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования. Спасибо!" – написал президент в соцсети.

Фон дер Ляйен проинформировала о финализации 20-го пакета санкций ЕС против страны-агрессора России.

"Видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", – анонсировал Зеленский.

Еще одна тема – дипломатия. Стороны говорили о контактах с партнерами, работу над документами по гарантиям безопасности и плана восстановления.

Президент Украины и президент Европейской комиссии договорились, что команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений.

