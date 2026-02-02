Не только нефть и газ: России хотят запретить импортировать в ЕС еще один товар

В Европарламенте хотят наложить на Россию и Беларусь новые санкции, запретив импорт в Евросоюз (ЕС) стали из этих стран. Сталь предлагают добавить в перечень товаров, на импорт которых из этих двух стран уже действуют ограничения.

Как сообщили в пресс-службе Европарламента, соответствующий законопроект принял Комитет по вопросам международной торговли. Предложение поддержали 36 членов комитета, тогда как против высказались двое.

Окончательное принятие законопроекта запланировано весной. Текстом законопроекта предусмотрено снижение импортных квот, в частности ограничение объемов беспошлинного импорта до 18,3 млн тонн в год – это на 47% меньше по сравнению с 2024 годом. Также предусмотрено применение 50% пошлины на импорт сверх квот и на стальные изделия, на которые не распространяется квота.

Отмечается, что законопроект направлен на усиление отслеживания импортируемой стальной продукции и среди прочего обяжет импортеров предоставлять дополнительные доказательства происхождения этого сырья.

"Производство стали является стратегическим приоритетом для Европы. Во времена геополитической неопределенности сила нашей сталелитейной промышленности является ключевой для устойчивости Европы. Сегодня мы сказали "да" продолжению беспошлинной торговли с Украиной и "нет" импорту российской стали в ЕС. Это четкая демонстрация европейской решимости", – подчеркнула заместитель председателя Европейского Комитета по вопросам международной торговли

В Европарламенте напомнили, что сталелитейная промышленность ЕС сталкивается с проблемами, связанными с торговлей, включая значительное и устойчивое давление объемов и цен. Это стало результатом неустойчивого уровня глобальных избыточных мощностей.

Сталелитейная промышленность ЕС уже понесла серьезные потери рабочих мест. Сейчас ее мощности используются ниже уровня прибыльности, что приводит к нехватке инвестиций в ее будущую конкурентоспособность и декарбонизацию.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские услуги в рамках последнего пакета санкций. Полный запрет значительно усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит выполнение санкций.

