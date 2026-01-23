Фон дер Ляйен: ЕС является крупнейшим партнером Украины в течение последних четырех лет, цифры говорят сами за себя

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявления Владимира Зеленского, который критиковал Европу.

Видео дня

Ее цитирует репортер The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передает "Цензор.нет".

Так, во время пресс-конференции в Европейском Совете фон дер Ляйен прокомментировала заявления Зеленского на форуме в Давосе.

"Мы поддерживаем героическую борьбу украинского народа уже 4 года. Я считаю, что с нашей стороны действия говорят громче слов. Мы являемся крупнейшим партнером Украины в течение последних четырех лет", – отметила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что недавно ЕС одобрил еще 90 млрд евро помощи для Украины на следующие 2 года.

Фон дер Ляйен отметила, что помощь Европы нельзя сравнивать с жертвенностью украинского народа.

"Но то, что мы можем сделать, – это стоять бок о бок с ними. И я думаю, что цифры говорят сами за себя. Но также и личная вовлеченность каждого из нас говорит сама за себя", – подытожила она.

Во время речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал Европу за ее неспособность защитить себя. Также он напомнил, что Европа до сих пор не дошла до решения относительно трибунала для лидера Кремля.

Зеленский отметил, что диктатор Путин имеет "определенные успехи" в борьбе за российские замороженные активы в Европе.