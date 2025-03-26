'Должны выяснить, кто готов на это пойти': Зеленский прояснил ситуацию с европейским миротворческим контингентом

Миротворческий контингент в Украине необходим, прежде всего, для контроля ситуации и для того, чтобы не дать России осуществить новую волну агрессии. Однако обсуждать сейчас, что именно миротворцы готовы сделать, еще рано.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он отметил, что последние несколько недель представители генеральных штабов стран-партнеров работали над вопросами количественного состава, формата миротворческого контингента.

По словам Зеленского, самый главный вопрос – кто готов на это пойти. Но обсуждать, что именно миротворческие контингенты готовы сделать, пока рано.

Он отметил, что завтра, 27 марта, на саммите Коалиции желающих будут обсуждать именно это – какие страны готовы поддержать контингент.

"Представители наших Генштабов работали все это время – общались по контингенту, в каком формате, какой количественный состав и т.д. Что они могут, и что не могут делать. Завтра будет большое представительство многих стран. Думаю, самым важным вопросом будет то, кто готов на это пойти", – подчеркнул президент.

Напомним, в среду, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Там он встретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

А уже завтра, 27 марта в Париже состоится Саммит "коалиции желающих", на котором будет идти речь, в частности, о миротворческом контингенте в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от "Саммита желающих ", который состоится в Париже. Главная цель встречи – определить, какие страны готовы предоставить гарантию безопасности Украине и поддержать контингент.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, если в Украине после завершения горячей фазы войны состоится развертывание миротворцев ЕС, то европейские военные будут размещаться небольшими группами и лишь в нескольких заранее определенных точках. Такие точки автор инициативы Макрон назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

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