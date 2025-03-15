Путин должен дать четкий ответ: Макрон – о прекращении огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что Россия "искренне желает мира". Поэтому он призвал Москву дать четкий ответ касательно предложенного Соединенными Штатами 30-дневного перемирия в Украине.

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Политик заявил об этом в субботу, 15 марта, после виртуальной встречи "коалиции желающих", созванной по инициативе Великобритании. Макрон сказал, что хочет оказать "явное давление" на РФ, передает BFMTV.

"Россия не производит впечатления искренне желающей мира. Она не реагирует на предложения США и Украины. Она усиливает боевые действия. Президент [Владимир] Путин хочет получить все, а затем вести переговоры", – подчеркнул он.

"Наша стратегия мира посредством силы сейчас поставлена ​​на карту. Если мы хотим мира, Россия должна отреагировать четко. И давление должно быть четким, совместно с Соединенными Штатами, чтобы добиться прекращения огня", – добавил Макрон.

Также он поблагодарил украинского главу Владимира Зеленского "за то, что он нашел в себе смелость выступить с мирной инициативой вместе с Дональдом Трампом".

"Для прочного мира мы должны помочь Украине противостоять, чтобы завтра иметь сильную армию, которая будет защищать свою страну, и мы должны быть готовы гарантировать этот мир", – отметил французский президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил после онлайн-саммита 15 марта, что Запад начал "операционную фазу" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. Уже спустя пять дней на новой встрече союзников стороны будут говорить о конкретных шагах.

– Владимир Зеленский после переговоров 15 марта сообщил, что "коалиция желающих" продолжит поддержку Украины, Австралия и Новая Зеландия приняли решения о новых санкциях против РФ, а Европа планирует создать собственную переговорную группу для дальнейших консультаций по урегулированию.

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