Развертывание войск ЕС в Украине: Макрон объяснил, как будет происходить процесс

Если в Украине после завершения горячей фазы войны состоится развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами только в нескольких заранее определенных точках. Такие точки президент Франции Эммануэль Макрон назвал "ключевыми".

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Именно такой механизм развертывания европейских миротворцев предполагает так называемая "коалиция желающих", пояснил французский лидер. Он подчеркнул, что такие миротворцы – лишь один из элементов гарантий безопасности для Украины.

По словам Макрона, "развертывание в ключевых точках нескольких тысяч военных от каждой страны" нужно "для укрепления украинской обороны", потому что украинская армия также будет элементом гарантий безопасности, но отдельным.

"Мы фиксируем стратегическое присутствие на украинской территории военных стран-членов НАТО. И это гарантия безопасности", – отметил французский лидер.

По его словам, миротворцы из коалиции желающих будут не только европейцами.

"То, над чем мы работаем, является открытой коалицией. То есть это французская и британская инициатива, но я могу подтвердить, что несколько европейских и даже неевропейских стран также проявили желание присоединиться к этим усилиям, когда они будут подтверждены", – объяснил Макрон.

Таким образом, развертывание войск в Украине на основе добровольной коалиции является первым из четырех основных элементов гарантий безопасности нашей страны.

Тремя другими Макрон назвал "немедленную военную поддержку Украины" (речь идет о поставках оружия и военного оборудования "в соответствии с текущими потребностями"); создание нового формата украинской армии (что позволит ей противостоять любым внешним угрозам); и всеобщее усиление европейской обороны.

Определение этих элементов происходило на протяжении предыдущих встреч коалиции желающих.

"Это позволило начать уже техническую работу, которая завершится в ближайшие дни. В частности, будут определены количественные показатели и списки стран и мероприятий по каждому из указанных элементов безопасности", – пообещал французский лидер.

Макрон добавил, что существуют и другие элементы гарантий безопасности, которые также в Европе не забывают.

"Мы работаем над другими программами с такой же преданностью. В частности, ограничивающим фактором является подготовка пилотов, занимающая всего несколько месяцев. Мы также работаем над ускорением доставки некоторых ракет и беспилотников, которые украинцы определили как приоритетные", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон не считает, что Россия "искренне желает мира". Поэтому он призвал Москву дать четкий ответ на предложенное Соединенными Штатами 30-дневное перемирие в Украине. Призыв был сделан 15 марта по факту очередной встречи "коалиции желающих".

В свою очередь, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Запад начал "операционную фазу" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. Уже через пять дней на новой встрече союзников стороны будут говорить о конкретных шагах.

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