Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном: первые подробности

В среду, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Там он, в частности, встретится со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Общественному". Напомним, что именно в Париже 27 марта состоится Саммит "коалиции желающих", на котором речь будет идти, в частности, о миротворческом контингенте в Украине.

"Целью встречи Зеленского и Макрона будет подготовка саммита стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Саммит состоится 27 марта в Париже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже прибыл в Париж. Там он уже встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорном. Министры обсудили усиление украинской армии, статус военной помощи и дальнейшее укрепление поддержки безопасности и гарантии безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от "Саммита желающих", который состоится в Париже. Главная цель встречи – определить, какие страны готовы предоставить гарантию безопасности Украине и поддержать контингент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал следующий саммит "коалиции желающих" – то есть стран, готовых к размещению в Украине своих военных в роли миротворцев. Встреча состоится в следующий четверг, 27 марта, в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны состоится развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы Макрон назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

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