'Должны получить первые результаты по контингенту': Зеленский рассказал об ожиданиях от 'Саммита желающих' в Париже. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от "Саммита желающих", который состоится в Париже. Главная цель встречи – определить, какие страны готовы предоставить гарантию безопасности Украине и поддержать контингент.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции 25 марта. По словам Зеленского, перед самим саммитом состоится отдельная большая встреча украинской и французской команд. На нем будут нарабатываться детали сотрудничества.

"По Парижу, будет встреча в Париже. У меня будет отдельная встреча, большая встреча моей команды с французской командой. Будем нарабатывать все это вечером до саммита", – сказал он.

Саммит состоится на следующее утро после этих переговоров. В нем будут участвовать страны, которые уже готовы предоставить гарантии безопасности Украины, а также те, кто еще колеблется.

Зеленский подчеркнул, что главная цель саммита – четко определить, какие страны готовы поддержать Украину в вопросе контингента.

"И саммит будет с утра на следующий день. И там будут встреча стран, которые готовы с гарантиями безопасности и еще колеблются. Наша задача выйти с результатом понимания, кто у нас есть и кто готов имплементировать по гарантиям безопасности именно направление контингента. Вот мы хотим получить, мне кажется, это могут быть уже первые результаты, теоретически получить конкретику в отношении тех или иных стран", – сказал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал следующий саммит "коалиции желающих" – то есть стран, готовых к размещению в Украине своих военных в роли миротворцев. Встреча состоится в следующий четверг, 27 марта, в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны состоится развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы Макрон назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента. Хотя на самом деле премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска для Украины.

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