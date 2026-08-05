Минфин обнародовал обновлённые – по состоянию на 30 апреля – цифры от Института мировой экономики Киля (Германия) относительно, в частности, общих размеров помощи Украине от каждого государства с начала полномасштабной войны (в млрд евро).

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Итак, моя выборка из этой статистики – насчет ЕС как самостоятельного донора, а также 20 государств, чья помощь нам является наибольшей

(в новом формате – в скобках [в качестве иллюстрации их финансовых возможностей] приведён прогноз МВФ по ВВП соответствующих стран в этом году, но уже в трлн долларов):

ЕС (Совет Европы и комиссии) 190,7 (-)

США [сума при Трампе не изменялась] 119,0 (32,4)

Германия 47,7 (5,5)

Великобритания 32,3 (4,3)

Норвегия 24,7 (0,6)

Швеция 19,4 (0,8)

Япония 18,8 (4,4)

Канада 16,4 (2,5)

Нидерланды 13,2 (1,5)

Дания 12,1 (0,5)

Франция 10,3 (3,6)

Польша 6,4 (1,1)

Швейцария 5,8 (1,2)

Финляндия 4,7 (0,3)

Бельгия 4,7 (0,8)

Испания 4,5 (2,1)

Италия 4,3 (2,7)

Южная Корея 2,8 (1,9)

Литва 1,8 (0,1)

Эстония 1,2 (0,05)

Австралия 1,1 (2,1)

(Одинаковые показатели – вследствие округлений, однако же порядок расположения расшифровывает, чей вклад всё же больше.)

Таким образом, имеем:

высокие размеры помощи – явно "непропорциональные!" – от Норвегии (безусловный лидер по соотношению помощи и потенциала!), а также Швеции, Нидерландов, Дании;

и, наоборот, относительно не очень большие от члена G7 Японии (ниже Норвегии и Швеции), Канады из G7 (ещё ниже), Франции из G7 (ниже вообще каждой из всех 4 упомянутых выше стран Северной Европы), Испании (ниже маленькой Бельгии), Италии из G7 (ещё меньше),

а особенно - от далёкой богатой Австралии (ниже даже Литвы и Эстонии, да, кроме того, с худшим соотношением из всех названных 20 стран).

Касательно же тех, кто в первую двадцатку доноров и не попал, отмечу позорно низкие цифры помощи от Румынии (ниже Люксембурга!), Португалии (ещё ниже!), Турции (меньше Исландии!), Индии (меньше Кипра!), Китая (ещё меньше!) –

бывает помощь, а бывает подачка!

Кстати, что касается JEF – Объединённых экспедиционных сил, которые, к примеру, Залужный считает гораздо более перспективными, чем НАТО:

страны, являющиеся его членами, - Великобритания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Дания, Финляндия, Литва, Эстония, Латвия, Исландия - занимают среди государств-доноров (то есть не учитывая ЕС как структуру) соответственно 3, 4, 5, 8, 9, 13, 18, 19, 22 і 33 места.

Это означает: из десяти JEFовцев - восемь находятся по размеру общей помощи Украине в первой двадцатке МИРА (и даже крохотная последняя опережает "почти гигантов" НАТО Турцию и Венгрию)!