Этой ночью в Киеве и области Россия убила 17 человек. Очередной террористический удар был нанесён баллистическими ракетами, в том числе с кассетной боевой частью. Восемь человек погибли на железнодорожной станции недалеко от украинской столицы. Люди не успели сесть на поезд, который немного задержался.

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Также есть погибшие в логистических центрах одного из крупнейших строительных ритейлеров Украины и почтового оператора, которые оказались под ударом. Путинские войска выпустили четыре гиперзвуковые ракеты "Циркон" и 24 ракеты "Искандер". Ни одна из них не была сбита – в Украине закончились противоракеты, способные их перехватывать.

Россия расстреливает один из крупнейших городов Европы как в тире, пользуясь полной беспомощностью Запада. Совершенно безнаказанно уничтожает объекты жизнеобеспечения. И это пока лишь летняя кампания. Ближе к зиме Путин и его банда, вероятнее всего, вернутся к ударам по объектам гражданской энергетической инфраструктуры в надежде погрузить украинскую столицу и другие регионы в холод и темноту.

Эта трагедия разворачивается на глазах всего цивилизованного мира, однако до сих пор не принято ни одного действительно сильного решения, способного остановить путинский террор. Украина должна получить возможность уничтожать пусковые установки и объекты российской ракетной программы с помощью самых современных средств. Запад обязан остановить этот геноцид.