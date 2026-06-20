Муссолини с орденом, а Зеленский – нет: Навроцкому указали на шокирующий факт

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. В ответ он вспомнил о двух исторических деятелях, чьи действия нанесли Польше значительный ущерб, но которые до сих пор остаются кавалерами этого ордена.

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В то же время награду лишили лидера государства, которое в настоящее время сдерживает российскую агрессию и вносит вклад в безопасность всей Европы, в том числе и Польши. Соответствующий пост Кулеба опубликовал на своей странице в Facebook.

Реакция Дмитрия Кулебы

"Скандальное решение президента Польши. Екатерина II – российская императрица. Бенито Муссолини – фашистский лидер Италии, союзник Адольфа Гитлера. Что объединяет этих двух людей, которых разделяет более 150 лет?" – спросил бывший глава МИД.

Ниже он сам ответил на свой вопрос, напомнив, что императрица Екатерина II сыграла ключевую роль в разделах Польши, завершившихся ликвидацией польской государственности в 1795 году. А итальянский партийный и политический деятель Бенито Муссолини поддержал немецкого нациста Адольфа Гитлера во время нападения на Польшу в 1939 году.

Несмотря на это, отметил экс-министр, обе исторические фигуры до сих пор остаются кавалерами ордена Белого Орла. В то же время Навроцкий принял решение лишить этой награды именно Владимира Зеленского.

"Не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют глаза, которыми нужно видеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий. Украинцы, сохраняем спокойствие. Всёму своё время", – подытожил Кулеба.

Что стало причиной скандального решения Навроцкого

Причиной обострения отношений между Украиной и Польшей и, соответственно, лишения Зеленского ордена Белого Орла, стало присвоение украинским президентом одному из подразделений ССО Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого Навроцкий потребовал лишить Зеленского этой награды. Он направил соответствующее обращение в Капитулу ордена Белого Орла, заседание которой состоялось 8 июня.

Уже 19 июня на официальном аккаунте канцелярии президента Навроцкого было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Зеленского все же лишили ордена Белого Орла, однако решение "не направлено против украинского народа".

На решение Навроцкого отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заявив, что это – стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва. В поддержку Зеленского Сибига решил вернуть высокую государственную награду – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент Польши Анджей Дуда, который в 2023 году и вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду, высказался по поводу ситуации, развернувшейся вокруг этой награды. По словам политика, нынешние обстоятельства существенно отличаются от тех, что были еще год назад.

А премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к лидерам Украины и Польши с призывом к прямому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация напряженности между Киевом и Варшавой может сыграть на руку России.

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