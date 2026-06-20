"Ошибка со стороны Украины": в Польше ответили на заявление Сибиги в связи со скандалом

После лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий отверг заявления о стратегической ошибке Варшавы. По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Украине из-за решения присвоить одной из воинских частей название "Героев УПА".

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Об этом Богуцкий заявил в эфире одного из местных телеканалов. Он ответил на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который назвал решение польской стороны стратегической ошибкой, от которой выигрывает только Москва.

Богуцкий подчеркнул, что президент Польши Кароль Навроцкий не допустил ни одной ошибки. По его словам, Польша считает ошибочным присвоение президентом Украины одной из частей ВСУ названия "Героев УПА".

"Со стороны Польши нет никакой стратегической ошибки. Нет ни одной ошибки со стороны президента Кароля Навроцкого. Эту ошибку допустила украинская сторона, когда президент Зеленский решил присвоить имя преступников УПА одной из важных украинских воинских частей", — заявил он.

Глава Канцелярии президента Польши также отметил, что Навроцкий сначала предупредил о возможности лишения награды, после чего состоялось заседание капитула ордена и дипломатические консультации.

По словам Богуцкого, у Украины было время пересмотреть свою позицию и отказаться от этого решения, однако она не воспользовалась этой возможностью. После этого президент Польши принял окончательное решение относительно награды.

Что предшествовало

Скандал разгорелся после того, как Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что такой шаг является стратегической ошибкой польского президента и играет исключительно на руку России.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к конфликту с Польшей, а нынешняя ситуация не соответствует интересам ни одной из сторон.

"Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести эту напряженность до недопустимого и неадекватного уровня", — заявил Сибига.

Сибига также сообщил о намерении вернуть Польше Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей", полученный в 2022 году. Министр подчеркнул, что вопрос касается не наград, а принципа взаимного уважения между государствами.

Он напомнил, что в течение последних полутора лет Украина работала над урегулированием исторических противоречий с Польшей, в частности способствовала возобновлению научного сотрудничества, поисково-эксгумационных работ и деятельности Конгресса историков. В то же время Сибига подчеркнул, что вопрос украинской истории должен оставаться делом самой Украины.

На фоне конфликта о возвращении польских наград также высказались руководитель ГУР Кирилл Буданов, посол Украины в Польше Василий Боднар и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. В своих заявлениях они подчеркнули необходимость взаимного уважения между странами и не согласились с решением о лишении Владимира Зеленского высшей польской государственной награды.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкая историчка Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По её словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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