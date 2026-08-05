"Джипинг разрушает экосистемы, которые формировались сотни лет": в Greenpeace забили тревогу

Внедорожники и квадроциклы, которые используются для туристических поездок в Карпатах, наносят серьезный ущерб уникальным горным экосистемам. Из-за джипинга разрушаются почвы, исчезают редкие растения, ухудшается состояние водных ресурсов, а экосистемы, формировавшиеся сотни лет, могут быть утрачены навсегда.

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Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил специалист по биоразнообразию общественной организации Greenpeace Украина Сергей Хара.

Джипы разрушают экосистему, которая формировалась веками

По словам эксперта, джипинг в Карпатах стал настолько популярным, что уже превратился в серьезную экологическую проблему.

Он пояснил, что в высокогорье расположены альпийские и субальпийские луга – редкие природные комплексы, которые формировались в изолированных условиях на протяжении сотен лет. Плодородный слой почвы в таких местах образуется чрезвычайно медленно – от 100 до 300 лет.

"В высокогорье нет источников питательных веществ, из которых формируется почва. Поэтому растительный покров там развивается очень медленно", – пояснил специалист.

Именно поэтому проезд джипов и квадроциклов наносит природе непоправимый ущерб, отмечает Хара.

"Джипинг очень легко разрушает эти экосистемы, которые формировались в высокогорье в определенной изоляции сотни лет", – подчеркнул он.

Помимо вреда природе, тяжелые внедорожники разрушают грунтовые дороги. Из-за глубоких колеи и ям местные жители нередко вынуждены прокладывать новые пути, что приводит к еще большему уничтожению природной среды.

"Джипы имеют серьёзные протекторы на колёсах, которые значительно быстрее размывают грунт, особенно после дождей. В результате дорога становится непригодной для местных жителей, появляется множество ям, канав, колеи и т. д. Местным жителям приходится прокладывать новые пути, разрушая экосистему", – пояснил Сергей Хара.

Закон есть, но без контроля он не работает

Эксперт напомнил, что закон о запрете джипинга на природоохранных территориях Карпат был принят еще в 2025 году. Однако сам по себе запрет без надлежащего контроля не решает проблему.

По его словам, службы государственной охраны природно-заповедного фонда должны регулярно патрулировать территории, останавливать нарушителей, составлять соответствующие акты и передавать материалы в полицию.

Кроме того, Сергей Хара считает необходимым устанавливать физические препятствия на въездах в природоохранные зоны и проводить совместные рейды с участием полиции.

Он также обратил внимание на то, что значительная часть маршрутов джипинга проходит именно по территориям природно-заповедного фонда, находящимся под особой охраной государства.

Из-за повреждения почвы могут пересыхать родники

По словам специалиста Greenpeace, джипинг влияет не только на растительность, но и на водный баланс в горах.

Повреждение почвенного и растительного покрова приводит к тому, что вода перестает задерживаться в верхних слоях почвы и быстро стекает вниз по склонам.

В результате могут пересыхать природные источники, а отдельные виды растений и животных — исчезать из-за изменения условий обитания.

Особенно уязвимы высокогорные ледниковые озера. По словам эксперта, даже обычное купание людей в таких водоемах может нарушить их экосистему, привести к заиливанию и постепенному исчезновению озер.

Экологи призывают туристов и местные власти действовать сообща

Хара подчеркнул, что проблему джипинга невозможно решить одними лишь штрафами. К этому процессу должны присоединиться местные органы власти, полиция, службы государственной охраны природно-заповедного фонда, общественные организации и сами предприниматели.

В то же время он напомнил, что действующее законодательство предусматривает финансовую ответственность за незаконный проезд по природоохранным территориям. Для легкового автомобиля штраф составляет 550 гривен за каждые 100 метров проезда, для квадроцикла — более 1000 гривен за аналогичное расстояние. Отдельно могут начисляться компенсации за повреждение почвы, растительности или животного мира.

Эколог также призвал туристов сообщать о случаях незаконного джипинга. По его словам, если человек стал свидетелем такого нарушения, следует зафиксировать его на фото или видео, записать номерные знаки транспортного средства, определить геолокацию и передать эти данные правоохранительным органам.

Напомним, в городе Яремче возник конфликт между организаторами джип-туров и экологическими службами. Группа лиц пыталась помешать работе пункта экологического контроля после ужесточения проверок в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Экологи продемонстрировали, какой вред наносит джипинг горам. Только по результатам проверок в Карпатах ущерб от незаконного проезда внедорожников уже оценили в 1,4 млн гривен.

В Раховском районе в этом году усиливают борьбу с джипингом в Карпатах. Власти Раховского района совместно с правоохранителями и экологами вводят радикальные меры контроля.

В Ивано-Франковской области открыли первый пункт экологического контроля Государственной экологической инспекции Карпатского округа. Новый центр будет работать в Яремче и обслуживать сразу четыре общины, а его инспекторы будут контролировать незаконные вырубки леса, джипинг, загрязнение воды и другие нарушения природоохранного законодательства.

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