Жара в Украине пойдет на спад, ожидаются грозы: синоптики дали прогноз, когда стоит ожидать изменения погоды

После пика летней жары в Украине синоптики прогнозируют заметное изменение погоды. Уже с 7 августа в западные и северные области придут грозовые дожди, которые принесут долгожданное понижение температуры.

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К выходным жара постепенно отступит в большинстве регионов, а погода станет значительно комфортнее. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Подробнее о погоде на ближайшие несколько дней

В четверг, 6 августа, на подавляющей части территории Украины сохранится солнечная и жаркая погода. Лишь в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях возможна переменная облачность.

На западе и севере ночью +19 – +25 градусов, днем воздух прогреется до +32 – +37 градусов.

В центре и на востоке ночью +22 – +25 градусов, днем +31 – +36 градусов.

На юге и в Крыму ночная температура составит +21 – +27 градусов, дневная – в пределах +29 – +36 градусов.

В пятницу, 7 августа, на западе и севере пройдут грозовые дожди, атмосферный фронт с запада принесет в Украину долгожданное похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами.

В западных областях изменение погоды будет ощущаться сильнее всего: днем столбики термометров опустятся до +24 – +30 градусов, а ночью – до +21 – +24 градусов.

В северных и центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, температура днем составит +28 – +35 градусов.

На востоке и юге сохранится сухая и жаркая погода до +30 – +37 градусов.

В субботу, 8 августа, грозовой фронт сместится дальше на восток и охватит большинство центральных, северных и часть восточных областей.

В западных регионах осадки прекратятся, установится переменная облачность, а дневная температура будет колебаться в пределах +22 – +25 градусов, в Закарпатье до +29 градусов.

В центре и на севере днем ожидается +24 – +32 градуса при ночных +18 – +24 градусах.

На востоке и юге сохранится высокая температура – +29 – +36 градусов, а в Донецкой и Луганской областях – до +36 градусов.

В воскресенье, 9 августа, циклон окончательно покинет большинство регионов Украины. Повсюду ожидается переменная облачность без значительных осадков, а жара окончательно отступит.

На западе, севере и в центре дневная температура стабилизируется на комфортных отметках +21 – +30 градусов.

На востоке и юге локальные грозовые дожди возможны только на крайнем востоке и в Крыму, днем столбики термометров покажут +26 – +33 градусов.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на этой неделе Украину накроет волна сильной жары, в частности, в некоторых регионах температура воздуха может достичь +40 градусов. Самым жарким днём станет 6 августа, когда аномально высокие температуры охватят почти всю территорию страны.

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