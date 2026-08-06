"Нужны быстрые и нестандартные подходы": Корецкий пообещал предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся складским помещениям

После массированных российских ударов по логистической и торговой инфраструктуре правительство Украины уже проводит серию экстренных консультаций с представителями бизнеса. Кабинет министров разрабатывает решения, которые должны обеспечить бесперебойную работу предприятий, стабильные поставки товаров и финансовую поддержку компаний. Так или иначе, украинский бизнес получит государственную поддержку.

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Такое обещание дал по итогам экстренного совещания в правительстве премьер страны Сергей Корецкий. По его словам, сейчас "нужны быстрые и нестандартные подходы" для помощи предпринимателям и предприятиям.

Системные удары врага

По словам главы правительства, во встрече приняли участие представители бизнеса, торговых сетей и логистических компаний. Соответственно, главной темой стала работа предприятий после российских атак на складские комплексы, логистические центры и производственные объекты.

"Россия систематически наносит удары по предприятиям, которые обеспечивают товарами миллионы украинцев. Наша задача – не допустить перебоев с поставками продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов", – заявил Сергей Корецкий.

Какие решения готовятся

В ходе совещания стороны проработали конкретные механизмы, которые позволят сохранить стабильную работу предприятий даже в условиях постоянных атак.

Вопрос уже решен, и государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей. Это должно помочь минимизировать потери в случае повторных атак.

А сейчас правительство работает над следующими направлениями:

поддержка непрерывной работы логистических компаний;

обеспечение стабильных поставок товаров первой необходимости;

децентрализация международной логистики;

расширение таможенного коридора;

поддержка бизнеса с помощью финансовых инструментов.

Финансовая поддержка и страхование

Также известно, что бизнесу может быть оказана кредитная поддержка."Отдельным направлением станет финансовая помощь предприятиям", – сообщил премьер.

Уже в ближайшее время в правительстве состоится отдельная встреча с руководством Национального банка Украины, представителями банковского сектора и профильными министерствами. В ходе встречи планируется обсудить механизмы кредитной поддержки украинского бизнеса.

Еще одним важным вопросом станет страхование военных рисков.

По словам Корецкого, правительство рассчитывает на поддержку международных партнеров в создании эффективных механизмов страхования для украинских компаний.

Поддержка аграриев

Премьер также напомнил, что Кабмин уже принял первый пакет экстренной поддержки аграрного сектора после российских атак в Черном море.

По его словам, это решение должно помочь украинским производителям восстановить возможность продавать и экспортировать свою продукцию, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.

Правительство заверило, что и в дальнейшем будет оперативно реагировать на новые вызовы для украинской экономики и бизнеса.

Российские обстрелы

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, ещё десятки людей получили ранения.

В результате вражеской атаки на украинскую столицу в Оболонском и Святошинском районах горели складские сооружения. В Деснянском районе также горело складское здание. Кроме того, обломки ракеты упали возле жилого дома.

В Голосеевском районе возник пожар в одноэтажном складском здании. Также в районе в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. Спасателям удалось перекрыть запорную арматуру, угрозы для населения нет.

В результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. В компании заявили, что враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли три человека: два водителя партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения.

В результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа компания "Эпицентр" лишилась стратегических логистических мощностей и одного из крупнейших в Украине производств керамической плитки. Погиб сотрудник предприятия, еще несколько человек получили ранения. Из-за масштабных разрушений руководство приняло решение временно перенести часть производства за границу.

Также российские террористы нанесли удар по двум распределительным центрам супермаркета "Сильпо". В результате обстрела шесть работников погибли.

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия также устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них — четыре ребенка.

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