"Дешевый и массовый аналог Patriot": Зеленский рассказал, как продвигается разработка отечественной антибаллистики Freya

Уже в ближайшее время в Европе состоится встреча лидеров стран континента, в ходе которой им будет представлен украинский проект Freya – проект совместного производства систем противовоздушной обороны. В частности, проект сосредоточен на производстве ракет-перехватчиков баллистического оружия, подобных боеприпасам РАС для систем Patriot, но в "более дешевом и массовом" варианте.

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Соответствующая встреча состоится во Франции, уточнил 9 июля президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства также сообщил, кто именно соберется на встречу во Франции.

Что сказал президент

"Наша первая встреча в этом направлении состоится во Франции, и это произойдет уже в ближайшее время. Мы обязательно публично об этом сообщим. Наша задача состояла в том, чтобы собрать лидеров, компании и представителей NSA (речь идет о национальных агентствах безопасности стран Европы – OBOZ.UA), – собрать всех вместе и представить соответствующий проект производства совместной антибаллистической системы под названием Freya", – сказал Владимир Зеленский.

Он уточнил, что первоочередной целью встречи является презентация проекта странам, "которые могут помочь Украине очень быстро" запустить его. Речь идет о государствах Антибаллистической коалиции.

"И в ближайшие дни мы встретимся с лидерами ЕС и представим им этот план. Если лидеры и их компании поддержат проект, Freya начнет жить – ну, в ближайшее время", – пообещал украинский лидер.

Причём реализация проекта означает "закрытие неба" не только для Украины, ведь украинцы "поделятся "Фрейей" со всеми партнерами, прежде всего с европейцами", которые также "закроют небо" над своими странами.

Получит ли Украина SAMP/T

Как сообщалось, Украина может также получить системы ПВО SAMP/T. Украинский лидер подтвердил это, однако отметил, что на такие системы "большие очереди", поэтому неизвестно, когда мы их получим и в каком количестве.

"Балистика – большая угроза для всего мира. Антибаллистических ракет очень мало. Антибаллистических систем совсем мало, и это большой дефицит. Помимо американских систем Patriot, существует и SAMP/T – это новое поколение французских систем. Да, мы также рассчитываем на SAMP/T. Благодаря нашим договоренностям с Францией (с Эммануэлем Макроном мы уже подписали соответствующий документ), мы получим эти системы", – в частности, пояснил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что получение как Patriot, так и SAMP/T – "это вопрос значительного времени", поскольку в обоих случаях "объемы производства очень малы, а очереди очень длинные". К тому же боеприпасы для этих систем ПВО также стоят дорого и производятся небольшими партиями.

Именно поэтому в первую очередь Украина рассчитывает на совместный с Европой проект ПВО Freya, подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о Freya

Уже сейчас в проекте, помимо Украины, участвуют Германия, Франция, Норвегия и Швеция.

"Freya – это наша украинская антибаллистическая система. Я бы назвал ее пан-европейской, но под нашим руководством. Это наша противоракетная система, которая должна стать аналогом по сбиванию баллистических целей, аналогом Patriot, но более дешевой системой с более массовым производством. По крайней мере, такая задача была сформулирована мной для наших производителей", – пояснил Владимир Зеленский и еще раз уточнил, что"это европейская модель".

В Украине главным подрядчиком проекта Freya является производитель боевых дронов и ракет Fire Point.

Технические характеристики

Для защиты от баллистических угроз в проекте Freya планируется использование ракеты-перехватчика FP-7.x. Стоимость одного перехвата оценивается менее чем в $1 млн. Это существенно ниже, чем у западных систем типа Patriot PAC-3.

О перехватчике FP-7.x известно, что ракета будет развивать скорость 1500-2000 м/с, её длина – 7,25 м, внешний диаметр – 1,15 м, а диаметр фюзеляжа – 0,53 м. Прототип оснащен полуактивной головкой самонаведения Image Infra-Red от немецкого производителя систем ПВО IRIS-T.

Система будет создана на базе легкой мобильной пусковой установки украинского производства.

Главная "фишка" проекта – открытая архитектура (все современные западные системы ПВО работают в формате закрытой архитектуры, то есть страна-поставщик и производитель фактически сохраняют контроль над критически важными элементами систем).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно специалисты компании Fire Point провели первое летное испытание ракеты FP-7.x. В Fire Point рассчитывают начать серийное производство уже в августе.

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