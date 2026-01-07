Дедлайн – в феврале? Зеленский рассказал, когда может сдвинуться с места вопроса выборов и референдума в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что дедлайна о назначении выборов нет существует. Глава государства подчеркнул, что сроки организации процесса голосования будут зависеть от результатов переговоров.

Также Зеленский отметил, что на переговорах должны быть достигнуты результаты, прежде всего по 20 пунктам мирного плана. Об этом президент Украины заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению президента, вопрос организации и проведения выборов зависит от 20 пунктов мирного плана. В то же время Зеленский отметил, что наряду с основным планом идет работа по гарантиям безопасности от США.

"Все зависит от переговоров, а точнее сказать, от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов. Прежде всего, 20 пунктов мирного плана. Потому что если говорить о референдуме, то на референдум если выносить, то только 20-пунктный план. Все рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки. Моя договоренность с Трампом должна быть закреплена подписью", – сказал президент.

Зеленский допустил, что февраль может быть рабочим месяцем насчет изменений в законодательстве о выборах и референдуме. При этом президент подчеркнул, что многое будет зависеть от народных депутатов, которые обязаны будут подготовить соответствующие изменения в законодательстве.

"Также зависит от нашего экономического блока, от премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы. Все это идет вместе. Думаю, если мы успеем в январе, то февраль может быть рабочим месяцем насчет изменений в законодательстве. А также это зависит от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать результат об изменений избирательного кодекса и изменений в закон о референдум", – заявил Зеленский.

Почему не было выборов

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления на пост новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что для проведения послевоенных выборов целесообразно принять отдельный закон. По его словам, нужно на законном уровне определить "специфические процедуры", не характерные для выборов в мирное время.

Ранее Зеленский уже объяснял, что прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

