Зеленский назвал условие, при котором Украина может провести выборы

Президент Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине. По его словам, для организации избирательного процесса необходимо создать соответствующие условия безопасности.

Таким образом выборы возможны только при условии прекращения огня. Об этом президент рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский констатировал, что прежде, чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отметил, что Украина могла бы провести выборы президента при прекращении огня на фронте.

"Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это тяжело в соответствии с нашей Конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы", – сообщил Зеленский.

Также глава государства добавил, что для организации избирательного процесса необходима поддержка со стороны союзников Украины. В то же время Зеленский не уточнил, какой именно вид поддержки потребуется от партнеров для проведения выборов после прекращения огня.

Напомним, большинство украинцев считает, что выборы должны состояться после завершения войны и окончательного мирного соглашения. Однако доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончания войны, но при условии прекращения огня и гарантий безопасности, выросла.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты нового социологического опроса показали интересную тенденцию: уровень личного доверия украинцев к военным лидерам превышает поддержку действующей власти. Однако в политической плоскости преимущество все еще остается за президентом Владимиром Зеленским.

