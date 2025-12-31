'Целесообразнее принять отдельный закон': в ЦИК объяснили нюансы с возможностью выборов в Украине

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что для проведения послевоенных выборов целесообразно принять отдельный закон. По его словам, нужно на законном уровне определить "специфические процедуры", не характерные для выборов в мирное время.

Видео дня

Также он считает, что нужно изучать, на каких территориях возможны выборы, а на каких нет. Об этом Диденко рассказал в интервью "Укринформу".

Выборы и война

По словам главы ЦИК, отдельно принятый закон о выборах после войны будет регулировать особенности проведения голосования.

"По моему мнению, целесообразнее принять отдельный закон, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов – устанавливать именно эти специфические процедуры и моменты, не характерные для выборов в мирное время", – рассказал Диденко.

Кроме того, он отметил, что отдельно стоит вопрос о критериях возможности или невозможности проведения выборов на определенной территории. По словам Диденко, этот вопрос тоже должен урегулировать отдельный закон.

"Такой законопроект был наработан ЦИК в 2022 году. Комиссия предлагала его Верховной Раде. После этого в Раде проходила определенная работа по привлечению международных партнеров. Единственное, что на данный момент он не зарегистрирован, насколько я знаю", – рассказал глава ЦИК.

Диденко констатировал, что в результате боевых действий в Украине много населенных пунктов полностью или частично разрушены. В связи с этим глава ЦИК считает несообразным проводить выборы в населенных пунктах, где не осталось жителей. Все эти вопросы, отметил он, должны быть урегулированы именно законодательно.

Почему не было выборов

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления на пост новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, якобы в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Ранее Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!