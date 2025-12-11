В ЦИК объяснили, сколько времени нужно для подготовки к выборам в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Глава государства подчеркнул, что для этого должна быть гарантирована безопасность.

Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России. Об этом говорится в материале CNN.

Подготовка к выборам

Полномасштабное российское вторжение в 2022 году нанесло серьезный ущерб избирательной инфраструктуре Украины. По словам заместителя главы Центральной избирательной комиссии Украины Сергея Дубовика, который дал интервью CNN перед последними заявлениями Зеленского, в настоящее время в стране функционирует только 75% избирательных участков.

Кроме того, в ЦИК отметили, что почти миллион украинцев служат в армии, и трудно представить, как военнослужащие смогут голосовать без гарантированного прекращения боевых действий.

Дубовик заявил, что для соблюдения международных стандартов честных и свободных выборов в Украине потребуется шесть месяцев подготовки. При этом он предупредил, что, если выборы состоятся раньше, полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов будет невозможно.

Почему не было выборов

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения, полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления на пост новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Ранее Зеленский уже объяснял, что прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер во время брифинга прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом Украины.

