Что даст Украине председательство Польши в ЕС: Сибига озвучил ожидания

Польша является одним из самых дружественных к Украине государств Европы. Поэтому на ее председательство в Европейском Союзе, которое стартовало 1 января 2025 года, наша страна возлагает серьезные надежды.

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Связаны они прежде всего с продвижением вопроса евроинтеграции Украины, а также усилением военной поддержки украинской армии со стороны европейских партнеров и углублением санкционного давления на Россию. Ожидания Киева от председательства Польши в ЕС сформулировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Поскольку дружественная Польша начинает свое второе председательство в Европейском Союзе, мы рассчитываем на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность. Я желаю успехов Польше в укреплении Европы. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с Радославом Сикорским (министр иностранных дел Польши. – Ред.) для продвижения повестки дня ЕС – Украина", – подчеркнул Сибига.

Глава украинской дипломатии также добавил, что Киев ожидает усиления военной помощи со стороны партнеров и введения более серьезных санкций в отношении РФ, которая продолжает полномасштабную агрессивную войну.

"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамическому процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга", – подытожил Сибига.

Напомним, 1 января 2025 года Польша сменила Венгрию и будет председательствовать в Евросоюзе в следующие полгода, а в "Группе семи" Италия отдала председательство на этот год Канаде.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, как повлияет на интересы Украины председательство Польши в ЕС.

Также о том, что Киев ждет от Варшавы во время польского председательства в ЕС, 17 декабря заявлял президент Украины, когда во Львове встречался с премьером страны Дональдом Туском.

В то же время за считаные дни до начала 2025 года Зеленский пообщался с премьером Канады, в частности, они говорили об ужесточении санкций против России, NASAMS и мире.

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