'Украина и Польша должны поддерживать усилия друг друга': Зеленский встретился с Туском. Фото и видео

Во Львове, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Речь шла о ситуации на поле боя и в дипломатии, координации работы с партнерами, сотрудничестве в снабжении Сил обороны оружием, "совместных достижениях и понимании".

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Об этом рассказала пресс-служба ОП на официальном сайте. Также обсуждались ожидания от председательства Варшавы в Совете ЕС в 2025 году.

"В следующем году Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза и это председательство может принести нам хорошие результаты в приближении ко вступлению в Евросоюз. Как минимум несколько кластеров готовимся открыть в переговорном процессе", – отметил украинский президент.

Он поблагодарил Варшаву за поддержку нашего желания вступить в НАТО. "Польша понимает, как важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", – указал Зеленский.

У нас есть одинаковое видение того, что Украине нужен справедливый мир, укрепление и сильная позиция, добавил он.

"Очень важно, чтобы Украина и Польша действовали так, чтобы поддерживать усилия друг друга. Это нас всегда укрепляет. Я рад, что есть сотрудничество между нашими министерствами культуры по историческим вопросам между нашими государствами, есть встречи, есть совместная работа, она началась, есть в этом прогресс", – сказал президент.

В свою очередь Туск заявил: Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Варшавы, в том числе на пути в ЕС и НАТО.

"Наша история и сложная, и прекрасная. Было много положительного и отрицательного в наших отношениях. Но это история народов, которые в минуты испытаний оказались понимающими исторический момент, каким является нападение России: помощь Польше Украине и борьба Украины. Это большая вещь, которая родилась между нашими народами", – отметил премьер.

По его словам, Польша готовит реализацию проекта оснащения украинских бригад. Он будет говорить об этим с другими европейскими партнерами, в том числе странами Балтии и Скандинавии.

Как сообщал OBOZ.UA, на совместной пресс-конференции с Туском Зеленский подчеркнул: всей Европе "нужна не просто пауза в боевых действиях, что-то временное или неуверенное", а нужна сильная общая позиция всех партнеров и настоящий мир в Украине.

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